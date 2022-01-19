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首結合書法！2022燈會「主燈」象徵台灣第一　大吉虎小提燈造型曝

▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

▲今年台灣燈會主燈首次結合書法藝術，象徵台灣第一。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022台灣燈會將於2月15日起至28日於高雄市衛武營展區正式開展，交通部觀光局今日公布燈會主燈「鳳彩飛舞」，首創結合書法藝術，象徵「台灣第一」，另也發表最受小朋友歡迎的小提燈「大吉虎」造型。

交通部王國材部長表示，台灣燈會隔20年重返高雄，正是讓大家看見高雄20年來的成長改變，高雄捷運通車、高雄世運、縣市合併等，型塑城市光榮感及國際榮耀。

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觀光局強調，今年台灣燈會選擇以衛武營展區及愛河灣展區做為雙展區，亦可讓大家看見原高雄市及原高雄縣相互融合、共榮互利的發展，呼應本次燈會主題「聚光臺灣 高雄發光」。

觀光局指出，台灣燈會邁入第33屆，將在高雄市衛武營公園的主燈預定地點燈揭幕，為讓「2022台灣燈會」突破以往，以主燈跨界書法藝術、傳統燈藝全新風貌、劇場體驗臨場感受等3大特色，打造台灣燈會新風貌。

▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

▲2022台灣燈會主燈。（圖／觀光局）

今年主燈首創結合書法藝術，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜老師跨界合作，以「鳳彩飛舞」為主題，由草書「鳳」字來發想主燈造型，以臺灣造型、帝雉展翅及乘風(氣旋)而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩之高山上，打造本次饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈，同時呼應展出地點高雄鳳山。

觀光局局長張錫聰表示，主燈設計將書法書寫鳳字落筆的第一筆畫，用臺灣造型呈現，象徵臺灣第一、臺灣優先之意涵，期許全新不同以往的主燈造型，讓全世界看見臺灣，也以金屬編織手法打造臺灣造型，展現臺灣全新風貌。

觀光局表示，今年主燈仍由中華電信股份有限公司贊助，突破往年燈會主燈設計，首創將書法藝術與傳統燈藝融合，由國寶級書法家董陽孜老師首次為台灣燈會親自揮毫，為主燈名稱及開燈六步驟題字，在歡樂的元宵節慶時增添濃厚之藝術氣質，也讓燈會的觀光效益無限延伸。

▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

▲▼觀光局公布今年小提燈造型。（圖／觀光局）

▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

另外，每年最受小朋友喜愛的小提燈，今年命名為「大吉虎」，以民間信仰小朋友的守護神「虎爺」作Q版設計，並於虎掌上寫著「大吉」和「大利」，除可供小朋友提燈遊玩外，亦可坐立於桌面上，做為祈求平安的虎爺公仔，保佑小朋友平安，期許疫病遠離。

「2022台灣燈會」訂於2月15日元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，至2月28日為止。

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