不畏本土疫情連環爆！交長：「2022台灣燈會」如期照辦

▲今年台灣燈會將於高雄舉辦。（圖／高雄市文化局提供）

記者李宜秦／台北報導

近日本土疫情連環爆，每日都有新增確診案例，外界擔憂影響到2022台灣燈會，對此，交通部長王國材今日強調，目前台灣燈會都按照原來時程進行，仍會如期舉辦，之後會視疫情發展決定是否調整。

睽違20年，台灣燈會今年重返高雄，市府打造雙主場，預告這將是歷年燈區場域面積最大的一屆，將在愛河沿岸打造具數位美學、節能且有動態展演功能的國際級智慧控制系統，將串聯高雄流行音樂中心、橋體和河岸燈光連動，透過無限種模式燈光編程及影像展演，改造後的愛河燈光，勻光、柔光，更兼顧安全與活動舒適，今昔對比的愛河，風貌截然不同。

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▲交長強調，台灣燈會會如期舉辦。（圖／高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，這次光環境改造跳脫傳統工程思維，嘗試從設計觀點切入，以減光、惜光、柔光為原則，減少河畔不必要且耗能燈具，新設照樹燈點亮樹叢，回歸愛河沿岸樹林原始樣貌，可柔和照明，減少銳利光色，讓市民在愛河沿岸活動，除得到舒適的休憩空間，安全性也同時被兼顧。

透過智慧燈控的128000個控制點，節能控制愛河橋樑燈光色彩，除減少能源浪費，也讓大家更珍惜這難得的光。

文化局指出，本次愛河光環境改造也改善橋體燈具新舊落差，整合水岸景觀色調，並以創新燈具和科技導入，讓橋體成為最好的展演載體，以更大的變化性和包容性與環境進行對話；喚起市民朋友對河岸和城市紋理的重視，產生城市認同，打造專屬當代港都的燈光運用新氣象。