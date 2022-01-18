媳婦抱怨婆婆上主臥廁所　氣哭要求「全家道歉」才肯回家

▲原PO大嫂是有潔癖的人，無法接受婆婆未經同意跑去主臥上廁所。（圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友表示為慶祝大哥大嫂搬新家，她和爸媽特地北上一同慶祝，但媽媽在未經告知下到主臥室上完廁所後，卻被大嫂抱怨，雙方還因此吵了起來。大嫂甚至氣哭到跑回娘家，要求原PO和爸媽道歉才肯回來，但大哥一句「要我妹和我父母道歉？不可能！」讓原PO直呼「帥」！

原PO在爆料公社發文表示，她媽媽到了大哥大嫂新家後沒有使用客廳的洗手間，而是跑去主臥室上廁所，結果出來「大嫂就臭臉抱怨我媽」。她說聽到大嫂言論後氣到和大嫂吵起來，認為她太矯情，都是自己家人又不是外人也沒傳染病，就算老人家沒有事先告知，也不必口氣這麼差，「老人家不過是小號比較不能忍，有必要態度兇巴巴像我媽有什麼傳染病似的嗎？」

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原PO表示大哥買完飲料進家門後，發現爸媽臉色都不好，得知事發經過後就責備大嫂大驚小怪，結果對方氣哭之下直接跑回娘家，就算大哥想要去接她回來也被拒絕，要求原PO和爸媽必須先道歉，她才肯回家，而娘家媽媽也說女兒從小就有潔癖，一家人都不敢動她東西，希望能多包容。大哥一聽立刻回絕，「要不要回來隨便，不想回來就離婚吧！要我妹和我父母道歉？不可能！」

大哥的反應讓原PO直呼帥，雖然最後大嫂讓步回到新家，但原PO表示從對方瞪她的眼神裡，「好像我是多麼惡毒的『毒菇』似的，真讓我哭笑不得。」

網友紛紛留言，「這個大嫂有病！我也很龜毛不喜歡人家用我的廁所，但是是自己的親人，又是長輩忍一下等離開再清潔不就好了，有什麼好大驚小怪」、「下次去尿到馬桶邊緣，還要灑幾滴在地板。」