住院突聽「多人說話聲」被吵醒：聽不懂的語言！見女友1行為秒懂

▲原PO睡夢中聽到很吵的說話聲被吵醒。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友分享，某一任前女友很喜歡看鬼片，有一次他動手術需要住院幾天，手術過後全身痠痛，除了痛跟睡其他都感覺到不到，但某一天在睡覺，女友在一旁看鬼片，他突然聽到到很吵雜的聊天聲，而且說著他聽不懂的語言，下秒就叫女友關掉「別看了，很吵」，奉勸大家不要在醫院看鬼片。

原PO在PTT的marvel版上發文，有一任前女友很愛看鬼片，每次都會特地把窗簾、門簾都拉起來，關燈看鬼片，讓室內呈現陰暗狀態，他沒有特別愛看，但也不排斥，因此也不在意，直到有次他在醫院動大手術，術後需要住院幾天，除了痛跟疲倦什麼也感覺不到，重複痛醒、壓嗎啡、昏睡的輪迴。

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他透露，整個人呈現昏睡的狀況，一般的聲音不太有辦法吵醒他，不過，有天他在睡覺，朦朧中聽到巨大聊天聲，「非常多人、非常吵鬧，彷彿置身菜市場搖滾區，只是這些人聊天的語言是一種聽不懂的語言」。

▲有網友坦言，曾在殯儀館看A片。（圖／翻攝自PTT）

他睜開眼睛，看了一眼病房，前女友正裹著毛毯在旁邊的小床上看影片，他用盡全身的力氣擠出一句「妳是不是在看鬼片？」女友拔下耳機驚嚇說「你怎麼知道」，他則回應「別看了，很吵」，奉勸大家「不要在醫院病房看鬼片，因為會有很多觀眾在不知不覺間跟妳一起看」。

貼文一出，引起網友討論，「搞不好她只是耳機跟手機沒有連接好」、「我有一次在電影院看鬼片 明明只有我一個人 也是很熱鬧」、「跟鬼片無關？應該本來就滿熱鬧的，你打了嗎啡又類似重傷恢復，跨界也是蠻正常的」。

其中，有網友透露「學生時代在殯儀館打工看A片路過」，該留言引起網友暴動，「旁邊的觀眾鐵定更多」、「造福當地居民」、「應該整間都要感謝你」、「亡者都安息了」、「功德無量」。還有網友分享，「以前在房間看A片時，有時安靜很久的空氣清淨機（會自動偵測），就突然變強變大聲」。