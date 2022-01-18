高雄來真的！首批11名酒駕犯「殯儀館擦冰櫃」　懺悔喊不敢了

▲高雄首批11名酒駕犯送到殯儀館擦冰櫃，懺悔喊下次不敢了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

有鑑於酒駕事故頻傳，高雄市長陳其邁鐵腕祭5重罰，其中一項就是要讓酒駕犯到殯儀館進行勞動服務。今（18）日首批11名酒駕犯到高雄市殯儀館報到，分別被安排到冷凍大樓、火化場擦拭冰櫃及火化爐具，4小時的震撼教育也讓他們深刻反省，懺悔表示下次不敢了。

自18日起，高雄地檢署首批11名酒駕勞動人至高雄市殯葬管理處報到，經勤前教育半小時後，11人分成2批被派往冷凍大樓擦拭冰櫃，以及火化場擦拭火化爐具。後續也會陸續指派到殯儀館的往生室、入殮室等場所執行勞動。

▲高雄市政府與地檢署共同議定，酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至市立殯儀館易服社會勞動或義務勞務。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場由地檢署主任檢察官董秀菁、檢察官許育銓、主任觀護人佘青樺及高雄市政府民政局主秘林文祺指導，希望讓酒駕犯在莊嚴肅穆的場域，深刻體會生命的寶貴及家屬撕心裂肺之痛。

歷經4小時的殯儀館勞動震撼教育後，11名酒駕犯都深刻有感，表示來到人生最後一個場域，尤其還是跟大體距離非常近，帶給他們不同的體會，也感到懺悔「下次不敢了」。





▲高雄市政府與地檢署共同議定，酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至市立殯儀館易服社會勞動或義務勞務。（圖／記者賴文萱翻攝）

鑒於近來酒駕傷及無辜民眾案件頻傳，造成自身與他人生命、財產損害甚鉅，引起輿論譁然。為貫徹政府杜絕酒後駕車的決心，高雄市政府與地檢署共同議定，酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至市立殯儀館易服社會勞動或義務勞務，以達到教化的意義。

民政局長閻青智很重視並於會前表示，市府將厲行酒駕零容忍措施，期望透過勞務之執行及環境的體驗，進而警惕自己、尊重他人生命杜絕酒駕，以提升道路安全及尊重用路人權益。