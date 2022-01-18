以色列籍經理搶LV包！台中男攔車反被「打爆眼球」　路人圍觀嚇壞

▲台中發生一起行車糾紛，以色列籍男子動手搶奪吳男包包，還將對方打傷。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

以色列籍男子約瑟夫於去年10月騎乘機車時，在台中西屯區市政北二路與開車的吳姓男子發生行車糾紛，因對方將他攔下理論，約瑟夫一氣之下竟試圖奪取吳男車內一個裝有市價70萬元愛彼名表的LV包包，2人發生激烈拉扯，約瑟夫甚至出手毆打吳男臉部，造成吳男2手手指多處骨折、左眼眼球破裂。台中地檢署今（18日）依強盜使人重傷害罪將約瑟夫起訴。

根據起訴書，30歲的以色列籍男子約瑟夫，在台擔任業務經理，他在去年10月12日騎機車行經中市市政北二路時，與開車的吳姓男子行駛於同路段，並發生行車糾紛，吳男心生不滿，於是就在市政北二路與河南路口將約瑟夫的機車攔下，並打開副駕駛座的車窗試圖與對方理論。

約瑟夫見狀後，下車走近吳車，並在副駕駛座看見吳的LV 背包（內有現金10萬元、價值70萬元的愛彼名表、以及手機、平板電腦等物），將手伸入車窗內欲奪取背包。吳男隨即解開安全帶，並以雙手拉住背包的背帶，奮力抵抗，但無奈約瑟夫力氣較大，只能隨著對方的拉扯，被拖往副駕駛座。

約瑟夫將吳男拉至副駕駛座後，數次要求放手，但吳男不從，於是他就出手毆打吳男臉部及眼部數拳，過程中也因強大的拉扯力道，導致吳男的左手小指及中指骨折、骨碎片位移；左眼球破裂合併水晶體脫位，視能減損等傷害。約瑟夫事後發現越來越多民眾聚集，這才放棄名牌背包，趕緊騎機車逃離現場。

警方獲報後循線將約瑟夫逮捕。約瑟夫事後坦承，與吳男有發生行車糾紛，也有將對方毆打致左眼受傷，但否認強盜財物，稱是一時氣憤才動手打人，並非真的想搶劫。不過，目擊的路人賴姓男子證稱，約瑟夫伸手進入副駕駛座與吳爭搶皮包。台中地檢署18日依強盜使人受重傷、毀損等罪將他起訴。

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