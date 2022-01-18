獨／你有刺青還說別人是流氓？格鬥選手紅線違停　控警執法過當

▲知名格鬥選手、武術家陳志晃15日遭到北市大同分局警網攔查開單，他認為過程相當不友善，已向1999市民專線陳情。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

1月15日凌晨1時許，台北市民權西路發生一起民眾路邊違停紅線，遭警方攔檢盤查的糾紛。遭攔查開單的駕駛陳男向《東森新媒體ETtoday》投訴，他坦承紅線違停，但警方僅根據他身上有刺青，就要求他打開包包、下車開啟後車門「看一下」，他不願配合，他靠近警員詢問上情，遭員警嗆「你不要再過來、不然我逮捕你」、「自己身上有刺青還說別人是流氓」，陳男不滿警員執勤態度，向市民專線1999陳情警員執法過當。

陳姓男子竟是台灣格鬥界新星、綽號「奇拉拉」的武術家陳志晃、陳男擁有踢拳、散打、緬拳、泰拳、柔術、綜合格鬥等多項國內技擊運動參賽資歷，去年12月參加全台第十九屆踢拳道錦標賽，以65公斤體重越級挑戰超重量級、拿下該量級亞軍與擂台最佳美技獎，生涯出賽場次也正好達到100場、堪稱身經百戰。

▲知名格鬥選手、武術家陳志晃15日遭到北市大同分局警網攔查開單，他認為過程相當不友善，已向1999市民專線陳情。（圖／記者張君豪攝）

陳志晃受訪表示：當時他開車停在大同區民權西路128號前、要拿東西給朋友；在車上用手機打電動，遭4位警員上前進行盤查，警員要求看身分證，他配合交給警員，警員接著要求「可不可以看包包，配合一下就好！」陳志晃說他之前曾遭遇警員搜車的不好經驗，當下認為警員沒有權利要他打開包包。

當時大同分局寧夏所警員對他說：「好！沒關係，請你下車，確認一下車主身分」，他下車後，警員又要求他「沒有甚麼事、配合一下後車廂打開，看一下沒甚麼事情就可以走了」，陳男拒絕警員要求後，在場警員表示，「你不要我就開你單」、「你是不是停在紅線？」

陳男表示願意配合警方開單，但詢問警方確認「我應該有權利不讓你搜車吧？」未料在場警員態度鉅變，攤開雙手反嗆「我有搜你車子嗎？」並用他龐大身軀上前推擠；陳男當場反問，「你們這個同事一直衝上來是甚麼意思？」

陳男無奈打電話求助有法學背景朋友，認為在場警員態度太過侵略，電話中向朋友抱怨「這樣也太流氓了」，警員還嘲諷，「你自己刺（刺青）成這樣、有資格說我們是流氓？」陳男認為遭到羞辱，上前據理力爭，警員還回他說：「你講電話還聽到我們說甚麼喔？」

陳男趨前詢問警察，未料警員嗆聲「你不要再過來，你再過來我就逮捕你！」，陳反問「我也沒有過去啊，你要逮捕我甚麼？」警員直接命令他離開現場，「你現在要不要走？你不開走我就叫拖吊車過來！」

陳男質疑：當時他停在路邊紅線，沒擋到消防栓也沒擋道任何人車出入口，認為警方執法方式太粗糙，事後打1999專線陳情。

對此大同警分局寧夏派出所長葉育忻受訪回應，當天確有此事，他帶隊攔查臨檢陳男，因查詢車主資料時，發現他曾有刑案前案紀錄，同仁在攔檢攻勢勤務應對上較為積極，研判有可能是潛在績效對象，過程中警方要求陳男自願打開包包、車門均有要求對方同意，陳男拒絕後，警方開出紅線違停罰單就讓他離開，強調過程並無違失。

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