花蓮大地震4週年　災害捐款監管委員會階段性任務完成　

▲0206地震災害捐款管理及監督委員會4周年，召開第19次委員會議，委員們全員到齊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會於2018年2月22日成立至今將屆4年，由前行政院院長張善政擔任召集人與醫療、建築、土木、財政及熟稔公務部門運作等專業人士，共同推動0206災後重建事宜，積極召開19次大會及3次臨時會，核定計畫總計50案，金額達17億4940萬6797元，重建階段任務圓滿完成。

經0206委員會核定的50案計畫，迄今已結案26案計畫，尚有24案計畫持續執行；50案中與受災民眾直接相關者有30案，佔總經費82.7%；公共工程13案，佔總經費11.6%；其他類別7案，佔總經費5.6%。最具指標性的是在四年期間，各委員自計畫審核至完成經反覆討論，過程公開透明，花蓮縣0206震災家園重建救助實施計畫於2021年9月交屋，使參與異地重建受災戶擁有溫暖的家園。

0206委員會在前行政院院長張善政召集下，由社會賢達專業人士共同參與推動重建事宜，委員組成有法律專長林武順律師、許正次律師、賴淳良律師、何俊賢律師等，媒體旺旺中時副總裁王綽中，花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖、台灣省土木技師公會花蓮辦事處處長林進鉎，東華大學校長趙涵捷，花蓮慈濟醫院院長林欣榮，受災民眾代表林葳女士、蔡俊德先生、葉軒先生 及

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈委員們感謝狀。

花蓮縣政府副縣長顏新章、財政處、主計處、社會處及政風處處長等。

徐榛蔚致詞時感性說到，非常感謝張主委及各委員們的策動，使得花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會運作圓滿順利，給予救災戶全力支持。花蓮縣立志打造為東台灣救護訓練基地，讓轄內特搜人員每年訓練時免於舟車勞頓；讓縣內鄉親能在元宇宙科技導入下親身體驗災害真實性。隨著花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊落成啟用，後續萬榮救助技能訓練場、特種搜救隊暨吉安分隊廳舍、瑞穗分隊、光復分隊、豐濱分隊及特種搜救訓練基地陸續完工，完整建立花蓮救護、救災網絡。

▲徐榛蔚致詞感謝張主委及各委員們的策動，使得委員會運作圓滿順利，給予救災戶全力支持。

時值4周年，17日召開第19次委員會會議，委員們全員到齊，縣長徐榛蔚感謝各委員殫精竭慮，使受災民眾得以回歸穩定生活，相關計畫仍持續執行，至此委員會階段性任務已達成，為使善款發揮最大功用，將另設立「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」，並將花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會剩餘款項轉入該賑災捐款專戶，並持續追蹤未結案計畫，以善盡監督責任。

