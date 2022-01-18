國民黨2024派誰選總統最好？　趙少康：當然是我

▲趙少康出席「第四屆國會青年體驗營」。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康18日出席「第四屆國會青年體驗營」，被青年朋友問2024誰最適合代表國民黨選總統，趙少康回應「當然是我」。趙少康會後受訪笑說「我不這樣回答，我怎麼回答」，他覺得自己最適合，不適合幹嘛出來，他有自信也會照程序走，去年初就表態選總統。

趙少康一回答完「當然是我」，現場笑聲和掌聲不斷。趙少康接著表示，這個人基本學識和格局要夠，「這樣講好了，跟習近平站一起時你不輸他」，要代表台灣人爭取台灣利益，而且過去從政記錄是不是真的為國為民、為台灣講話，雖然他這樣講，但國民黨還是有一套程序，就走這個程序，希望是公平程序，「如果真的有比我合適的，我願意支持他，成功不必在我，我一向如此，真的有比我好的，真的更好的，支持他就是了」。

對於深藍被認為箝制黨中央，阻擋核食開放，趙少康表示，黨內有不同聲音立場，任何一個黨都要包容，一個黨有各種不同的聲音和立場，怎麼把這些立場集合起來取得共識，發揮最大力量，是任何一個黨都要面對、解決的問題；而深藍會成為黨員，是有堅定的理念，政黨與政治人物必須要照顧基本黨員，並擴展爭取中間選民，任何政黨都是這樣，光靠基本群眾不夠，但沒基本群眾也很難爭取中間選民。