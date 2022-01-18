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他出海捕獲2000公斤「海上土豪金」　爽賺4000萬：家裡債還清了

▲▼捕到海上土豪金。（圖／翻攝自錢江晚報、瀟湘晨報）

▲林海平一船野生黃花魚賣了新台幣4151萬元，多年的貸款都還清了。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江省寧波一名漁民近日在東海，幸運捕獲2000公斤有「海上土豪金」之稱的野生大黃魚，一共賣到957萬元（人民幣，下同，約新台幣4151萬元）。該漁民興奮表示，這是他出海28年收穫最大的一次。

綜合陸媒報導，浙江寧波市象山縣44歲的漁民林海平，14日晚駕駛漁船和另一艘漁船組成雙拖作業捕撈，起網時船員們都驚呆了，只見網裡金光閃閃，入眼的都是野生大黃魚。

此次林海平共捕到野生大黃魚160餘箱、2000餘公斤，平均每條重1公斤左右，個別大的重達2公斤多。船員們興奮高喊，「我們老大發財啦！發財啦！一斤多重的野生大黃魚啊！」、「你看你看，我們老大在那裡唱著歌笑呢！」。

▲▼捕到海上土豪金。（圖／翻攝自錢江晚報、瀟湘晨報）

▲漁船大豐收。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

據報導，林海平16歲接父親的班下海捕魚，到前幾年貸款200多萬元，打造了一條400多萬元的漁船，一年漁貨也就一兩百萬元。他完全沒想到，自己這一網直接發大財，「一網就抵了28年啊！」他的臉上露出燦爛的笑容。

林海平第一時間給老婆發照片報喜，「老婆看到照片後，笑死了，說借的債終於可以還清了。」林海平的父親得知後也非常高興，向兒子說「我跟你媽媽一個晚上沒睡著，一個晚上高興的睡不著啊」。

這一次回港後，林海平不準備再出海了，「馬上過年了，就好好在家裡休息，陪陪老婆兒子。這兩天還要在船上幹活，等空一些，跟朋友們一起聚聚，請朋友們吃吃飯，熱鬧一下。」

▲▼捕到海上土豪金。（圖／翻攝自錢江晚報、瀟湘晨報）

▲船上情況。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

近兩年，浙江沿海的漁民和科研人員接連捕撈到批量的野生大黃魚。浙江海洋大學黨委書記、東海野生大黃魚資源修復工程首席專家嚴小軍表示，連續兩年都在冬季時基本在同一漁區採捕到噸級規模的大黃魚，這初步可以判定大黃魚自然資源群體有明顯恢復跡象，這一海區可能已成為一個越冬場。

據悉，野生大黃魚屬於黃花魚的一種，因為飽受消費者的青睞，價格昂貴，號稱「海上土豪金」。

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