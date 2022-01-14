自律的男生被隔離！他堅持在房間跑步「每天折返跑10公里」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南近日爆發本土疫情，剛從學校畢業的男子小胡也遭到隔離，但他在隔離期間仍非常「自律」的健身，每天都堅持要在狹窄的房間內折返跑10公里，還會進行波比跳、伏地挺身等訓練。

根據《河南電視台》報導，小胡之前到過鄭州，屬於次級密切接觸者，返鄉後被集中隔離至信陽的一間醫院內。

▼小胡每天在隔離房內運動。（圖／翻攝微博）



雖然隔離房間相當狹窄，但是小胡依然堅持每天鍛鍊身體，他表示，每天早上起床都要進行核酸檢測，結束之後，他就會在房間裡面運動，每天標準的就是1萬步，大約10公里左右，來回的折返跑，每天都會跑到暈的那種，暈了就休息一下，然後進行一些其他的運動，像是波比跳、伏地挺身之類的。

小胡還說，體能訓練相對來說也是一種紓壓的方式，他還在微信組了一個群，大家可以一起鍛鍊，「防疫人員很辛苦，我們都理解，所以在房間裡面，自己要做好自己的事情，樂觀起來，積極向上。」

事件也在網路上引起大量討論，許多人都敬佩小胡的「自律」，但也有人擔心樓下住戶被小胡吵死，「隔離14天我都躺在床上玩手機、看電視，比廢物還廢物。」「隔離在房間裡也能跑10公里，太厲害了，我只能睡10天。」「要是我住他樓下，我一定買震樓器來抗議。」「難怪每天樓上砰砰砰個不停，原來就是你這臭小子！」

▼小胡展示智慧手錶的計算畫面。（圖／翻攝微博）

