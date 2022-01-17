北韓2周內4度射彈！南韓深感遺憾　日本強力譴責：威脅國際社會

▲ 北韓今晨再度試射，南韓推測為彈道飛彈。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓17日上午向朝鮮半島東部海域發射2枚不明發射體，近二周內已經四度射彈。南韓軍方推測為短程飛彈，政府緊急召開國安會議，對此深表遺憾。日本政府推測為彈道飛彈，內閣官房長官指責，北韓此舉威脅國際社會和平及安全。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部17日表示，北韓今早自平壤順安機場一帶朝東方發射2枚推測為短程彈道導彈的發射體，為防北韓再度試射，南韓軍方正密切觀測相關動向，維持戒備狀態。

南韓政府上午召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會緊急會議，商討應對方案，會後聲明指出，北韓今年以來接連射彈，令人遺憾的局面仍在持續，會中深入討論背後原因及其影響。

綜合《共同社》、NHK報導，日本防衛省說明，北韓於17日上午8時49分及52分自西部向東發射二枚導彈，截至目前未接獲飛機或船舶受損報告。政府隨即在首相官邸危機管理中心的對策室召開緊急小組會議，蒐集相關資訊。

日本內閣官房長官松野博一稍早於記者會上表示，北韓射彈威脅日本、地區及國際社會和平及安全，予以強力譴責。防衛大臣岸信夫則說明，北韓導彈推測落在日本專屬經濟海域以外，最大飛行高度約50公里，飛行距離約300公里。

外務大臣林芳正表示，繼本月5日、11日及14日，北韓17日再度試射，十分令人遺憾，將與美國及南韓密切溝通，持續蒐集、分析相關資訊，全力確保日本和平及穩定。

北韓5日及11日各發射一枚極音速飛彈，14日則試射二枚彈道飛彈，官媒事後證實，在軍方與國防科學院主導下，從鐵路列車上試射，成功擊中咸鏡北道一座無人島。

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