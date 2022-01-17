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爆料顏寬恒佔法拍屋坑殺銀行　周玉蔻挨告求償喊：出庭對質

記者黃哲民／台北報導

台中立委中二選區補選日前落幕，民進黨提名的林靜儀擊敗國民黨候選人顏寬恒勝出，而補選期間持續爆料顏家涉霸佔法拍屋的資深媒體人周玉蔻，被顏寬恒提告不實評論、索賠145萬元並要求登報道歉，案子才剛開始審理，台北地院今開庭，周玉蔻批顏寬恒提告內容複雜又亂七八糟，喊話顏寬恒下次親自出庭，「光明正大面對檢驗！」

▲▼ 媒體人周玉蔻被顏寬恒提告求償，她到台北地院出庭喊話顏寬恒出庭對質 。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻被顏寬恒提告求償，她到台北地院開庭，喊話顏寬恒出庭「光明正大面對檢驗」。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻今開完庭後不受訪，僅說：「沒興趣！」她去年（2021年）11月9日爆料，指顏寬恒的父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標在台中沙鹿1間4層樓透天厝，因欠繳房貸本息被銀行申請法院拍賣，但顏寬恒先前擔任立委，和擔任台中市議會副議長的妹妹顏莉敏在該屋設立聯合服務處。

周玉蔻批顏家此舉造成法院拍賣公告明示「不點交」，以致乏人問津，去年8月第3次法拍從1500萬元降到1000萬元，由顏寬恒低價買回，周玉蔻質疑顏寬恒配合父親脫產倒債6000萬元，還霸佔法拍屋讓其他人不敢插手投標，等於父子聯手坑殺銀行，顏寬恒怎有資格競選立委，應退出政壇。

顏寬恒隨即在同日宣布投入中二選區立委補選，之後更委任律師到北院，告周玉蔻接連4天在廣播節目、電視政論節目，聲稱他和妹妹打著顏家的招牌霸佔法拍屋一事，內容不實且毀損他的名譽，要求周玉蔻賠償145萬元並登報道歉。

北院今開庭審理，周玉蔻批顏寬恒高高在上，明明不合法的事還不准別人追蹤，「合理嗎？」顏寬恒委任2位律師代為出庭，提出監察院財產申報資料，強調顏寬恒名下只有這間法拍屋所在的3筆土地，是透過法拍程序取得，周玉蔻卻影射顏清標屢次利用法拍程序脫產給兒子。

顏寬恒的律師主張，周玉蔻應舉證評論有憑有據，包括顏寬恒如何利用法院公告拍賣程序進行不法行為，否則應負賠償責任。周玉蔻反擊顏寬恒提告內容複雜又亂七八糟，她「不好意思說顏家在地方是惡勢力」，但顏家用各種方式不還錢，又以服務處佔用被法拍的房子不能點交，難道還有人敢去投標。

周玉蔻強調評論公眾關切的重大議題，從頭到尾沒斷言「不合法」，每個提問都是疑問句，請顏寬恒不要斷章取義，「陷本人於不義」，更「傷害民主國家政論節目應有的言論自由」，她本想讓顏寬恒反省檢討、及時撤告，不料對方不思改進，她要求顏寬恒下次應親自出庭，「面對面好好檢視我們的評論，有沒有毀損他的名譽！」

法官諭知下次在3月21日上午10時開庭，周玉蔻再度喊話要求顏寬恒出庭，「光明正大面對檢驗」。顏寬恒的律師受訪時，不回應周玉蔻的喊話。

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