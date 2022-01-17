他開LINE「1招秒賺300元」！　用戶實測爽翻了：超大方

▲LINE賺錢功能曝光。（圖／LINE提供）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人習慣使用通訊軟體聯繫，其中LINE進入台灣人日常生活中多年，功能也從單純的傳訊通話逐漸擴增，令許多民眾離不開它。對此，就有網友近日發現只要申請「LINE Bank」開戶成功，就可以秒賺300元！消息曝光後，令不少網友紛紛躍躍欲試。

「我個人認為的神卡，不用也可以但先拿三百！」有一名網友近日在抖音分享，「最近申請了LINE Bank，才10分鐘就賺300塊，開戶就先送300塊，不限平台還回饋3％，都是其他家銀行的3倍。」

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該網友還表示，「去超商或者網購我都用這張信用卡，隨便都累計好幾百點，網購還能直接扣抵；另外它還有口袋帳戶功能，利息是其他家銀行的2倍，能把閒錢放入，最多可以放5萬，一個月還能回饋利息90幾塊。」

▲網友分享LINE Bank開戶成功就能爽拿300元。（圖／翻攝boboya0610抖音）

貼文曝光後，立刻吸引許多網友熱議，「開戶送三百真的很大方欸」、「早辦早享受啊」、「累計了6千多，前幾天花了1千多點還有5千多」、「個人覺得當下最棒帳戶」、「我也覺得超好用」。

不過也有網友提醒，「這回饋都有限時吧！回饋會越來越低」、「每月有上限要注意」、「後面等客戶多了之後，就會開始降利了」、「結果未滿20不能辦啊啊啊」。

記者實際查證發現，LINE Bank確實有「開戶禮送LINE POINTS 300點！再享LINE Pay付款全通路享最高回饋3.5%」活動，不過根據LINE官網顯示，若要賺開戶禮LINE POINTS 300點（1點折1元），用戶須在3月31日前成功申辦開戶。每人每月回饋上限LINE POINTS 500點，且本活動僅限20歲以上且領有國民身分證者。

除了LINE Bank祭出開戶禮優惠外，台新銀行雙狗卡（＠GoGo卡、FlyGo卡）新年加碼推出超值專案，2月28日前單筆消費滿千即可參加「早鳥送影音序號」及「迎春花開GO你抽」活動，有機會抽中消費最高5倍送、「晶華酒店集團住宿券-住晶華遊台灣套組」、iPhone 13 Pro及Dyson無線吸塵器等百大好禮，消費再享最高6%回饋。

樂天銀行則祭出，2月28日以前分期型信貸首期利息一律5元的限期優惠方案，只要客戶正常繳款，將於指定時間內回饋現金至帳戶。且開辦費由原價6,000元打折至1,000元，年利率最低1.68％起。