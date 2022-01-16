秘魯異常大浪奪2命！海灘急撤多人逃　政府卻說「不用發海嘯警報」

記者詹雅婷／綜合外電報導

東加海嘯侵襲太平洋多國，南美洲國家秘魯也出現異常大浪，海水灌入民宅、餐廳，海灘區域緊急撤離多名遊客。目前傳出2人死亡的訊息，但秘魯國家海嘯預警中心負責人馬奎斯卻說，沒必要發布海嘯警報。

綜合La Republica、Meganoticias等外媒報導，在東加外海海底火山噴發後，秘魯北部出現高約2公尺的異常大浪，當時岸邊一輛正在行進中的車子被捲入海中，造成2名婦女溺斃，只有駕駛倖存。

▲▼ 東加海底火山爆發引發海嘯後，秘魯出現異常大浪，造成2人死亡。（圖／翻攝自推特）

依據各地流傳的畫面，大浪湧上陸地，泥黃色的海水也蔓延至街道、民宅和餐廳，海邊攤販迅速推著推車離開，旅客們連衣服都來不及穿就打著赤膊慌忙逃生。不少民眾也趕緊把汽機車移到高地，不過由於水來得太急，大部分人還來不及移車就必須趕快逃走，部分來不及逃走的民眾只能抱著柱子或坐在桶子上，絕望等待救援。

地方政府趕緊疏散Agua Dulce海灘的遊客居民，防止意外發生。然而秘魯當局卻認為，這些異常大浪並非海嘯，所以並沒有像其他國家一樣發布海嘯警報，也沒有撤離沿海地區民眾。

在地方政府撤離海邊民眾後，國家海嘯預警中心負責人馬奎斯（Lorena Márquez）表示，在東加海底火山噴發後，海浪沿著太平洋擴散，這期間可能產生變化，沒必要以海嘯警報的方式來示警大眾，接下來將持續進行監控，並向社會大眾通報狀況。

海軍則是引述當地氣象專家利維（Abraham Levy）的說法指，在沿岸進行監測後，發現當地海嘯波幅僅在10至20公分之間，發生海嘯的可能性不大。

不過，相關說法遭到當地許多民眾批評，還有大批網友在推特分享秘魯淹水影片，點名總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）怒罵「政府在哪裡」。

Alerta de tsunami en Chile y en Perú @PedroCastilloTe estando en Ica no reacciona a lo que ocurre en Paracas. ¿Dónde está el gobierno?pic.twitter.com/TEuiCXs2dT — César Combina (@cesarcombina) January 15, 2022

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