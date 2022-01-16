東加白天變黑夜！火山爆發引發7.4強震「海嘯襲各國」　國王急撤離

記者詹雅婷／綜合報導

東加外海海底火山14日、15日連續大規模噴發，觸發芮氏規模7.4強震，短短20分鐘後的海嘯襲向東加，淹沒民宅街道，接著侵襲日本、甚至美國加州。這一切讓東加國王緊急撤離，火山噴發的聲爆遠至美國阿拉斯加州都能聽到，東加人稱，在火山灰雨及碎石落下的同時，白天變成黑夜。

▲東加海底火山噴發後。（圖／路透）

綜合美聯社等外媒報導，南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發，噴出的火山灰及火山氣體衝上天際，寬度達260公里，巨大蕈狀雲聳立在太平洋之上，畫面相當震撼。

這場火山噴發的聲爆遠至美國阿拉斯加州都能聽到，震波就連俄勒岡州都有感，後續引發規模7.4地震，海嘯則在20分鐘後襲向東加，大水淹進民宅街道，更有人透過網路寫下「請為我們祈禱」。

▲海嘯重創東加王國。（圖／翻攝推特）

東加居民陶法（Mere Taufa）稱，火山噴發當下發出巨響，家人還以為有炸彈爆炸，直到大水淹進家的那瞬間才意識到是海嘯襲來，「四周全都是大家尖叫的聲音，大喊要往高處跑、逃到安全的地方」。另有網友表示，火山灰雨及碎石落下後，天空就被黑暗籠罩。

It is literally dark in parts of Tonga and people are rushing to safety following the eruption pic.twitter.com/7NoP0y9GCo — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

另有消息指，東加國王杜包六世（Tupou VI）也在警方車隊的護送下緊急撤離，從首都努瓜婁發的皇宮前往別墅。

然而不只東加受到影響，日本、澳洲、美國、秘魯、智利等環太平洋國家都接連被這場火山噴發引發的海嘯侵襲，加州聖路易港出現4.1英尺（大約1公尺）高的巨浪、澳洲最高浪高接近1.3公尺、日本也出現1.2公尺大浪。

目前紐西蘭總理阿爾登已表示，軍方已處於待命狀態，準備馳援。美國國務卿布林肯也說，目前正密切關注此事，美國隨時準備向太平洋鄰國提供支援。

►東加海嘯撲向秘魯！巨浪捲走2命 旅客絕望抱柱求救、赤身被浪追趕

►根本世界末日！日海嘯「警報深夜狂響」衝擊畫面曝 日網恐慌

►海嘯撲向全太平洋！ 東加「全島通訊斷」澳洲現1.3公尺高浪

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》