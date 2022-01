東加白天變黑夜！火山爆發引發7.4強震「海嘯襲各國」　國王急撤離

記者詹雅婷/綜合報導

東加外海海底火山14日、15日連續大規模噴發,觸發芮氏規模7.4強震,短短20分鐘後的海嘯襲向東加,淹沒民宅街道,接著侵襲日本、甚至美國加州。這一切讓東加國王緊急撤離,火山噴發的聲爆遠至美國阿拉斯加州都能聽到,東加人稱,在火山灰雨及碎石落下的同時,白天變成黑夜。

▲東加海底火山噴發後。(圖/路透)

綜合美聯社等外媒報導,南太平洋的洪加湯加-洪加哈派(Hunga Tonga-Hunga Ha'apai)海底火山噴發,噴出的火山灰及火山氣體衝上天際,寬度達260公里,巨大蕈狀雲聳立在太平洋之上,畫面相當震撼。

這場火山噴發的聲爆遠至美國阿拉斯加州都能聽到,震波就連俄勒岡州都有感,後續引發規模7.4地震,海嘯則在20分鐘後襲向東加,大水淹進民宅街道,更有人透過網路寫下「請為我們祈禱」。

▲海嘯重創東加王國。(圖/翻攝推特)

東加居民陶法(Mere Taufa)稱,火山噴發當下發出巨響,家人還以為有炸彈爆炸,直到大水淹進家的那瞬間才意識到是海嘯襲來,「四周全都是大家尖叫的聲音,大喊要往高處跑、逃到安全的地方」。另有網友表示,火山灰雨及碎石落下後,天空就被黑暗籠罩。

It is literally dark in parts of Tonga and people are rushing to safety following the eruption pic.twitter.com/7NoP0y9GCo