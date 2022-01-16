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增41例境外移入案「美國最多」　18人落地採檢確診

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增41名境外移入個案，其中，有18例為落地採檢確診，確診個案中則以美國14例最多。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼1/16新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲1月16新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國(14例)、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨(各2例)、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月15日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,257,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,236,654例排除)，其中17,820例確診，分別為3,074例境外移入，14,692例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案17765)，累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼1/16新增本土確診個案表。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/16本土及境外移入新增確診個案表。（圖／指揮中心提供，點圖放大

▲▼1/16新增境外移入確診個案表。（圖／指揮中心提供）

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