日本海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

記者張靖榕／綜合報導

東加王國海底火山14日、15日接連噴發，海嘯影響範圍遠及日本北海道，最新消息指出，除了與南太平洋最近的沖繩及與那國島分別發布3公尺及1公尺高的海嘯警報外，北邊的奄美大島、吐噶喇群島以及岩手縣也發布紅色海嘯警報，目前尚未解除。

▲奄美大島居民在午夜避難上山後，仍未接獲警報解除的消息。（圖／翻攝推特）

最新影片顯示，鹿兒島縣的奄美大島與岩手縣為3公尺海嘯警報級別，居民們在接獲海嘯警報後，紛紛漏夜驅車前往高處躲避海嘯，黑夜中車輛的燈光一路綿延至高地。

▼奄美大島與岩手縣為3公尺海嘯警報級別，網友警告影片中為1公尺海嘯示意，呼籲所有居民盡快撤離沿岸。

NHK報導指出15日晚間11點55分，已觀測到奄美大島出現1.2公尺高的海嘯抵達；今（16日）凌晨2點26分也在岩手縣的久慈港觀測到1.1公尺高的海嘯。官方海嘯警報持續發出，並呼籲沿海民眾立刻離開並前往高處，「海嘯多次氾濫，接下來可能會更高，保持警惕並持續撤離。」

截至上午5點31分，小笠原群島的父島、高知縣土佐清水市、和歌山縣禦坊市、和歌山縣串本町、北海道濱中町觀測到90公分高海嘯。報導指出，以太平洋沿岸為中心的廣大地區，也觀測到了高數十公分的海嘯，「部分正在增高」。

▼海嘯警報尚未解除，居民被困在山頭看日出。