拆解《鬼滅》遊郭篇隱藏細節！遊女花魁命運如「免洗筷」20歲早死

▲《鬼滅之刃遊郭篇》開播吸引眾多粉絲追劇，而在大正時代的吉原，實際上是遊女的人間煉獄。（圖／myVideo提供）



記者林育綾／綜合報導

日本動漫《鬼滅之刃》近來在Netflix熱播「遊郭篇」（漫畫又稱吉原花街篇），而事實上在大正時代的吉原，表面看起來光鮮亮麗，是男人的天堂，而遊女無論如何打扮、在客人面前虛張聲勢；實際上仍是被迫沒日沒夜、跟不特定多數男子從事性行為的賣春女子，多數都長期被迫出賣肉體，最後染病就像免洗筷那般遭到丟棄，草率埋葬。

《鬼滅之刃》之所以撼動人心，大到故事背景，小至人物台詞，全部緊扣著日本大正時代的文化與思想；而大正時代雖介於明治與昭和時代之間，過去確相對沒沒無聞。其實人民團結起來打破不平等現象，正始於大正時代；而女孩穿洋裝、剪短髮，走在流行尖端，也興起於大正時代；像「蝶屋」一樣的醫療體制，同樣到大正時代才發展完備。

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▲鬼滅之刃遊郭篇的墮姬。（圖／鬼滅之刃遊郭篇劇照／翻攝自Netflix）



奇幻基地近來出版《鬼滅之刃大正時代手冊》，以趣味文筆搭配完整真實史料，從大正時代的潮流、歷史事件與文化等多方面出發，從時代、人物、服飾、飲食、居住、眾鬼等6大面向，拆解《鬼滅之刃》的隱藏細節。

該書由「大正摩登同人會」撰寫，這是由《鬼滅之刃》狂熱讀者組成的非官方組織，根據漫畫、動畫以及官方發表的諸多資訊，來檢視、考證故事的時代背景，宣揚故事舞台大正時代以及《鬼滅》故事的迷人魅力，如今由台灣譯者王書銘翻譯為繁體中文。

包括像是鍛刀師鋼鐵塚螢為何一開始就對炭治郎另眼相待？鬼殺隊為什麼要穿日本高校服？這些《鬼滅》沒說完的細節，都在書中解答。

▲鬼滅之刃遊郭篇。（圖／鬼滅之刃遊郭篇劇照／翻攝自Netflix）

《鬼滅之刃》近來在Netflix熱播「遊郭篇」，漫畫又稱吉原花街篇；而《鬼滅之刃大正時代手冊》書中也提到，吉原可以說是男性的天堂，然而對在那裡工作的女性來說，卻是個沒有半點自由的「人間煉獄」。無論遊女如何打扮梳妝、在客人面前虛張聲勢，到頭來，她們仍是被迫沒日沒夜和不特定多數男子從事性行為的賣春女子；過去還會把賣身到妓樓當遊女稱作「投身苦界」。

另外書中也說，根據《鬼滅》的設定，墮姬和妓夫太郎的母親患有梅毒，而在過去性病仍屬於「不治之症」，事實上當時罹患性病的患者，可謂不絕於後。尤其吉原因生活空間狹小、擁擠，造成肺結核等傳染病肆虐，不規律的飲食生活、引起營養不良和過勞等問題，有為數眾多的遊女在20幾歲年紀輕輕便病死。

▲《鬼滅》故事裡的「鯉夏花魁」有人贖身，這情況實際上是「極少數」。（圖／鬼滅之刃遊郭篇劇照／翻攝自Netflix）

《鬼滅》故事裡的「鯉夏花魁」有人贖身，這情況實際上是「極少數」，絕大多數遊女都是長期被迫出賣肉體，最後就像「免洗筷」那般遭到丟棄；病死後沒人收屍的遊女，就會被埋葬到附近的投入寺。但說是埋葬，「實際上只是把屍體丟進墓穴便告完事，極為粗暴草率。」直到賣春防止法於昭和33年（1958年）4月1日廢除吉原為止，前後已不知葬送了多少薄命紅顏。

▲奇幻基地出版《鬼滅之刃大正時代手冊》，以趣味文筆搭配完整真實史料，拆解《鬼滅之刃》隱藏的細節。（圖／奇幻基地）