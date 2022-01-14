中3000萬彩券秒花光　他靠「7張卡」再吸2億…結果GG了

▲夏姓男子為了賺大錢，參與洗錢活動。（圖／翻攝自搜狐新聞）

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現實社會中，時常會聽聞一些中了彩券，享受一夜致富的感覺，結果人生不但沒有大逆轉，反而變得更糟的事情發生。最近，大陸一名男子靠著7張銀行卡，參與洗錢案，不到一個月就吸走6000萬人民幣（約新台幣2億元），不過犯行曝光後，他最終決定向警方自首；經過調查，才發現這名男子6年前曾中過彩券，沒想到短短時間就揮霍光，為了賺大錢，他才決定鋌而走險去犯法。

綜合陸媒報導，本月11日，益陽安化縣公安局接獲通報，稱轄區內一派出所有一名涉嫌洗錢犯罪的夏姓男子前來自首，他利用自己名下7張銀行卡，在短短的10天內就獲利6000萬人民幣，不過在今年年初時，他的犯行被警方發現，最終才決定主動投案。

根據警方調查，原來夏姓男子早在2015年嘗試過一夜致富的感覺，當年他中了700萬人民幣（約新台幣3041萬元）的彩券，不過卻在短短6年間揮霍完，口袋空空的他，在2021年4月從朋友口中得知跑分洗錢活動，為了賺快錢，他提供自己名下7張銀行卡，幫助犯罪分子洗走資金，結果自己也成了犯罪分子，直到今年年初，他因事蹟敗露，決定主動向警方自首認罪。

目前，夏男因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪，被公安機關依法刑事拘留。

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