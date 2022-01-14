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文化部長李永得出面「全力慰留」　王安祈續留國光劇團藝術總監

▲▼國光劇團藝術總監王安祈突然在臉書發文宣告「我要離開國光劇團了」。（圖／翻攝自王安祈臉書）

▲國光劇團藝術總監王安祈決定續留藝術總監，並捐出薪資。（圖／翻攝自王安祈臉書）

記者林育綾／綜合報導

國光劇團藝術總監王安祈接掌劇團20年，先前突宣告請辭驚動表藝界；而文化部長李永得日前在傳藝中心陳悅宜主任、國光劇團張育華團長陪同下，當面與她懇談並全力慰留。懇談後王安祈表示，願意續留國光藝術總監一職，但堅持以義工身分傳承台灣京劇，1月起薪資全數捐出。

國立傳統藝術中心今（14）日發布消息表示，文化部長李永得日前在傳藝中心陳悅宜主任、國光劇團張育華團長的陪同下，特別當面與王總監懇談，全力慰留這位重要的國光藝術舵手，並表達文化部對傳統戲曲各劇種團隊，都是給予最大的支持，也完全尊重安祈總監對國光劇團的發展規劃。

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▲▼國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》。（圖／兩廳院提供）

▲王安祈將捐出薪資，作為國光青年培育計畫獎學金。（圖／兩廳院提供）

王安祈表示，願意續留國光總監，但堅持以「義工」身分為台灣京劇之傳承效力，因此自今年1月起的藝術總監薪資，將全數捐出，作為國光青年培育計畫獎學金。對此，李永得與陳悅宜都表達由衷感佩與高度支持。

陳悅宜也向王安祈保證，人才培育及傳承一向是國光劇團的核心發展目標，未來也必定會持續加強，也期待在其獨到的藝術眼界下，能讓國光劇團維護傳統的目標發展更為周延，逐步培訓出更多出類拔萃的戲曲好角，讓臺灣戲曲發光發熱。

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