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臉書、Dcard、YT都列管　NCC《數通法》5類管制對象、義務一次看

▲▼FB,臉書,YOUTUBE,IG,LINE。（圖／達志影像／shutterstock）

▲NCC公布《數位通訊傳播法》（數通法） 草案架構。（圖／達志影像／shutterstock）

記者趙蔡州／綜合報導

NCC於29日公布我國首個網路監理法令《數位通訊傳播法》（數通法） 草案架構，將網路數位通訊傳播中介服務分為5大類，各類業者均負擔各種義務，其中線上平台服務部分，如YouTube、Dcard、Meta（臉書、Instagram）等均納入管制，義務包含透明度報告、線上廣告揭露 、內外部救濟制度等。

NCC發言人翁柏宗在記者會上表示，《數通法》草案預計11章，強調維護網路言論自由、促進資訊自由流通，針對數位通訊傳播服務5類提供者（1. 連線服務、2.快速存取服務、3. 資訊儲存服務、4. 線上平台服務提供者、5. 指定線上平台服務提供者），規定相關的責任及義務。

第1及第2類服務提供者，包含Hinet、凱擘大寬頻、Home+等；第3類資訊儲存服務，例如Google Drive、MEGA、VMware等；第4類線上平台服務提供者，包含Dcard、奇摩拍賣、YouTube、Meta（Facebook、Instagram）等，第5類仍待NCC確認標準後公告。

▲▼NCC29日公布《數位通訊傳播法》架構，將數位通訊傳播中介服務區分為5大類，訂定各有不同法律義務 。（圖／NCC）

▲▼NCC29日公布《數位通訊傳播法》架構，將數位通訊傳播中介服務區分為5大類，訂定各有不同法律義務 。（圖／NCC）

▲NCC29日公布《數位通訊傳播法》架構，將數位通訊傳播中介服務區分為5大類，訂定各有不同法律義務（圖／NCC）

為了保障使用者，草案要求線上平台（Facebook、Dcard等）如移除使用者貼文、或對用戶處以停權等限制行為時。必須詳細說明原因，同時提供異議（救濟）機制，以此保障使用者權益，另外針對規模較大的線上平台，還要求必須每年進行風險評估管理、接受外部獨立稽核，確保其服務不會受到惡意濫用。

翁柏宗說，立法院28日完成NCC組織法修正案，增加網際網路傳播相關業務，《數通法》就是NCC執行該項業務的重要法源依據，具體條文預計一月底前公布，公布後會再召開3場公開說明會，收集各界意見後再回到委員會討論，最快明年6月會把草案送行政院審議。

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