鐵馬男偷走2雙愛迪達　帶回家「SIZE不合」丟了！失主傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局接獲線報，有民眾放在屋外2雙共值7千元的經典鞋款無故失蹤，警方獲悉後追查，發現1名騎鐵馬的男子涉有重嫌，追查到案後，男子竟然表示，因為覺得這兩雙鞋是不錯的鞋子，才會順手偷走，但最後因尺寸不合，穿不下隨意丟棄路旁。

警方調查，41歲的曾姓男子住在中正區一處國宅，日前發現放在門口的2雙球鞋不翼而飛，立刻報警處理。警方獲悉後追查，發現1名騎腳踏車經過的51歲張姓男子，車上還掛著2雙球鞋離開，認為張男涉有重嫌，立刻追查張男到案說明。

▲北市1名男子偷走門口的球鞋，因為尺寸不合穿不下，所以隨意丟棄路邊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在巡邏時發現正在騎腳踏車閒晃的張姓男子，立刻將張帶回派出所偵訊，平常從從事資源回收的張男到案後表示，當時因為發現曾姓男子放在門口的鞋子很好看，所以才會一時興起，見四下無人將鞋子順手偷走，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

曾姓失主向警方表示，2雙ADIDAS的球鞋價值約7千元，警方事後詢問張姓嫌犯，張嫌則表示，將鞋子偷走後拿回家試穿，因為「SIZE不合」，所以就隨意丟棄，讓曾姓失主感到相當無言。警方呼籲，民眾應保管自身財物，以免遭不肖人士覬覦。

他半個月偷2宮廟「得手21萬」 拆監視器主機丟淡水河滅證