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挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

12年前出土了一具「唐朝純金棺材」，考古學家至今仍不敢打開。（示意圖／達志／美聯社）

▲12年前出土了一具「唐朝純金棺材」，考古學家至今仍不敢打開。（示意圖／達志／美聯社）

圖、文／鏡週刊

中國歷史悠久，歷經了數十個朝代更迭，許多文物或是古墓都埋藏於地底下，特別是古代的達官顯貴都非常重視自己墳墓，不僅陪葬大量的金銀珠寶，還會修建宏偉的陵寢，就連裝殮屍體的棺材也一樣造價不菲，一般人喜歡用木棺，少數的皇宮貴族用得起銅棺、玉棺這類價格昂貴的棺材，金也是中國人喜歡的東西，可是古代工藝有限，享用得起金棺的人可說是少之又少，不過12年前出土了一具「唐朝純金棺材」，考古學家至今仍不敢打開。

金棺上有許多精緻的花紋。（圖／翻攝自奇聞空間TW YouTube）

▲金棺上有許多精緻的花紋。（圖／翻攝自奇聞空間TW YouTube）

根據YouTube頻道《奇聞空間TW》指出，12年前考古學家在山西省太原一處農村，挖掘到這具純金棺材，長度約21公分、寬10.5公分、高13公分，這副棺材上頭還佈滿了精緻花紋、佛家圖案，更鑲有0.2公分的銅片作裝飾，因此考古學家判定，棺材的主人「非富即貴」。

金棺用一條絲綢製的蝴蝶結固定。（圖／翻攝自奇聞空間TW YouTube）

▲金棺用一條絲綢製的蝴蝶結固定。（圖／翻攝自奇聞空間TW YouTube）

考古學家透露，這具棺木由純金打造，十分罕見，大小也和一般棺材不同，不過讓考古學家疑惑的是，棺材還用一條絲綢製的蝴蝶結綁定，至今他們仍沒有把握在解開蝴蝶結後避免絲綢被風化，若是風化，恐無法恢復文物原貌，因此這具金棺出土12年，依舊完好保存在博物館內，無人可探究棺材內部的真實樣貌。

挖水庫發現古墓超狂墓主身分曝光。（圖／翻攝新浪網-紅顏史學）

▲挖水庫發現古墓超狂墓主身分曝光。（圖／翻攝新浪網-紅顏史學）

除此之外，位於貴州遵義的某工地上，有工人在施工挖掘水庫時，意外挖到一座古墓，經相關部門前來勘查，赫然發現墓中有一具「純金棺材」。經過考古人員仔細挖掘，除了純金棺材外，還挖掘到一套完整陪葬物，以及一些金銀器，究竟墓主人是誰呢？

畢竟在古代，可不是什麼人都可以使用純金棺材，經過研究，專家認為古墓應是「南宋時期」建造，透過陪葬品上的刻字，推斷古墓的主人應該就是南宋時期的「播州土司楊價」。

工人挖掘水庫竟發現純金棺材。（圖／翻攝新浪網-紅顏史學）

▲工人挖掘水庫竟發現純金棺材。（圖／翻攝新浪網-紅顏史學）

根據史料得知，播州就是如今貴州遵義一帶，古時候貴州屬於偏遠地區，所以楊價雖然受南宋皇帝的管理，但實際上根本是「土皇帝」，加上土司的身份是以世襲的方式得來的，據了解，楊氏家族一共有過30任土司，歷經宋、元、明三個朝代，楊氏家族在播州地區經營多年，所以擁有很高的威望和權力，而楊價這位楊氏第14任土司也是戰功赫赫，深得南宋皇帝喜愛。

綜合上述因素，不難推斷楊價使用「黃金棺材」的原因，一方面，楊氏家族在播州地區有很大的勢力，錢財不是問題；另一方面，就是楊價的地位意味著他並非普通官員，加上這種墓不同於石室墓，不夠堅固耐久，墓室結構也不穩定，不利於盜墓賊盜取財物，造就座古墓反而能完整保留下來的主因。

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