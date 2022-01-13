　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

落地採檢確診爆量！2天塞滿林口長庚　醫急喊分流：無症狀別送醫院

▲▼陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

▲落地採檢確診爆量！2天塞滿林口長庚，醫急喊分流：無症狀別送醫院。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布96例新增個案，其中58人為長程航班落地採檢確診，林口長庚隔離病房在落地採檢第二天就宣告「滿床」。副院長邱政洵表示，未來兩週內仍會有民眾大量返國，應做好更前端分流，「不能輕症、無症狀都往醫院送」，相信指揮中心已在努力中。

指揮中心11日起執行長程航班落地採檢，首日在625人中驗出58名確診者，陽性率9.28，12日上午也在287人中驗出16確診，陽性率5.57%。指揮官陳時中坦言，首日入境航班因半夜病房調度困難，多被送往部立桃園與林口長庚醫院，但當天就協調醫事司調度北區應變醫院支應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

春節專案7+7+7延後入境高峰期，以今年春節連假1/29起算往前推7天，國人最遲需在1/21前入境才能趕在春節前完成居檢。

▲▼王必勝在臉書分享今早的採檢現場。（圖／翻攝自王必勝臉書）

▲王必勝在臉書分享桃機採檢現場。（圖／翻攝自王必勝臉書）

邱政洵表示，全球疫情來到新高峰，未來一到兩週仍會有大量境外移入湧入，指揮中心在執行落地採檢同時，應該更思考更前端分流，「規劃一下未來如果繼續有這麼多病人進來該怎麼處理」。他強調，不能輕症、無症狀都往醫院送，否則隔離病房很快就會「沒床了」。

因應近期有大量境外移入暴增，醫療量能和檢疫量能需求吃緊。中央流行疫情指揮中心12日已要求北部專責病房已經陸續加開，另外接下來也放寬同班機一起下機的確診旅客，可安排兩人一室。

依據指揮中心最新資料，截至12日下午2時止，台北區專責病房有1123床已入住496人，占床率44.2%；北區負壓隔離病房部分有557床，收住272床，佔床率48.8%。至於全國集檢所佔床率則是50％，多集中在北部。

除了放寬同班旅客兩人一室收住外，指揮中心也鬆綁解隔條件，以利加速釋出病房，專家諮詢小組張上淳昨在記者會上宣布，確診病患只要符合「症狀緩解退燒、發病時間達10天以上、呼吸道檢體連續兩次陰性或Ct值大於30」三條件，就可提出院，改列自主健康管理對象。

▲▼1/11長程境外移入篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/11、1/12長程境外移入篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/12長程航班入境篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
今晨9.1℃！強冷空氣再南下　明晨探8度將創新低溫
中壢聯邦銀行12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

居服員戴口罩仍傳染3行員　同業揭1習慣害的「收過濃稠口水鈔票」

蔡丁貴上機前染疫！航空業者揭「證明可用買的」：有報告就得放行

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

病毒殺入銀行爆12確診！接觸者不特定　醫喊：靠實聯制能追盡量追

明後天「萬人壓境」單日恐破百例！　可能壓垮醫療量能

名醫不認同陳時中「疫情收斂說」：雙北最危險！要考慮升三級

北市聯醫3護理師確診　「八大恐是下一波」專家曝1原因

中壢聯邦銀行12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

落地採檢確診爆量！2天塞滿林口長庚　醫急喊分流：無症狀別送醫院

今晨9.1℃！強冷空氣再南下　明晨探8度將創新低溫

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體　飛行員仍下落不明

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

居服員戴口罩仍傳染3行員　同業揭1習慣害的「收過濃稠口水鈔票」

蔡丁貴上機前染疫！航空業者揭「證明可用買的」：有報告就得放行

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

病毒殺入銀行爆12確診！接觸者不特定　醫喊：靠實聯制能追盡量追

明後天「萬人壓境」單日恐破百例！　可能壓垮醫療量能

名醫不認同陳時中「疫情收斂說」：雙北最危險！要考慮升三級

北市聯醫3護理師確診　「八大恐是下一波」專家曝1原因

中壢聯邦銀行12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

落地採檢確診爆量！2天塞滿林口長庚　醫急喊分流：無症狀別送醫院

今晨9.1℃！強冷空氣再南下　明晨探8度將創新低溫

居服員戴口罩仍傳染3行員　同業揭1習慣害的「收過濃稠口水鈔票」

蔡丁貴上機前染疫！航空業者揭「證明可用買的」：有報告就得放行

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

世衛：Omicron雖不嚴重　對未接種疫苗者仍特別危險

美通膨數據合乎預期　美股收高

病毒殺入銀行爆12確診！接觸者不特定　醫喊：靠實聯制能追盡量追

生涯200勝　MLB明星左投雷斯特宣布退休

明後天「萬人壓境」單日恐破百例！　可能壓垮醫療量能

名醫不認同陳時中「疫情收斂說」：雙北最危險！要考慮升三級

北市聯醫3護理師確診　「八大恐是下一波」專家曝1原因

F-16V墜海！飛官陳奕消失光點曝　空軍：未跳傘、無線電沒有呼叫

生活熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

女友劈腿　偷跟別人看《月老》

即／桃園某國小學童曾接觸確診者　7校預防性停課

美國境外暴增！旅美台人曝真相：沒在怕

聯邦銀12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

照服員傳3銀行員　醫師點破關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

快訊／又有北部護理師確診！

境外單日增92例　柯文哲感覺「怪怪的」

一般口罩擋不住Omicron「改戴N95」？　陳時中：大家都戴會不夠　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

李靚蕾親曝「不需找侯佩岑」關鍵原因

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

房產專家看王力宏、李靚蕾家門口格局：毛骨悚然

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

網紅「月收5500」退團！真面目是酒廠富千金驚呆吳宗憲

快訊／遭指拒黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾曝原因

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面