▲落地採檢確診爆量！2天塞滿林口長庚，醫急喊分流：無症狀別送醫院。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布96例新增個案，其中58人為長程航班落地採檢確診，林口長庚隔離病房在落地採檢第二天就宣告「滿床」。副院長邱政洵表示，未來兩週內仍會有民眾大量返國，應做好更前端分流，「不能輕症、無症狀都往醫院送」，相信指揮中心已在努力中。

指揮中心11日起執行長程航班落地採檢，首日在625人中驗出58名確診者，陽性率9.28，12日上午也在287人中驗出16確診，陽性率5.57%。指揮官陳時中坦言，首日入境航班因半夜病房調度困難，多被送往部立桃園與林口長庚醫院，但當天就協調醫事司調度北區應變醫院支應。

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▲王必勝在臉書分享桃機採檢現場。（圖／翻攝自王必勝臉書）

邱政洵表示，全球疫情來到新高峰，未來一到兩週仍會有大量境外移入湧入，指揮中心在執行落地採檢同時，應該更思考更前端分流，「規劃一下未來如果繼續有這麼多病人進來該怎麼處理」。他強調，不能輕症、無症狀都往醫院送，否則隔離病房很快就會「沒床了」。

因應近期有大量境外移入暴增，醫療量能和檢疫量能需求吃緊。中央流行疫情指揮中心12日已要求北部專責病房已經陸續加開，另外接下來也放寬同班機一起下機的確診旅客，可安排兩人一室。

依據指揮中心最新資料，截至12日下午2時止，台北區專責病房有1123床已入住496人，占床率44.2%；北區負壓隔離病房部分有557床，收住272床，佔床率48.8%。至於全國集檢所佔床率則是50％，多集中在北部。

除了放寬同班旅客兩人一室收住外，指揮中心也鬆綁解隔條件，以利加速釋出病房，專家諮詢小組張上淳昨在記者會上宣布，確診病患只要符合「症狀緩解退燒、發病時間達10天以上、呼吸道檢體連續兩次陰性或Ct值大於30」三條件，就可提出院，改列自主健康管理對象。

▲▼1/11、1/12長程境外移入篩檢結果。（圖／指揮中心提供）