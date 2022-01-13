瘋電影／駭客任務：復活　歲月真是一把無情刀

文／賴賴

瘋言瘋語：

來看這部電影，沒有太多包袱，就是來跟老朋友敘舊的情緒，嗨～基努李維好久不見，這次的駭客任務不論評價如何我都支持你。

雖然不是很懂電影到底是在複雜什麼，但是就是很多電腦特效當作娛樂片看也還可以，雖然卡司不是太老就是不認識，但還是不影響我們敘舊的心情，這部電影就把他當作看基努李維這樣就不會有過多情緒期待，整體也還不錯。

前半段把過去變成記憶，後半段再把記憶變回真實，就這樣轉來轉去的結果，最終還是英雄只愛美人，偏偏美人已經徐娘半老。歲月真是一把無情刀。



片 名：駭客任務：復活

英文片名：The Matrix Resurrec、tions

類 型：動作、科幻

上映日期：2021-12-22

片 長：02時28分

導 演：拉娜華卓斯基(Lana Wachowski)

演 員：基努李維(Keanu Reeves) 、 克莉絲汀蕾琪(Christina Ricci) 、 凱麗安摩斯(Carrie-Anne Moss) 、 潔西卡漢維克(Jessica Henwick) 、 潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith) 、 葉海亞阿巴杜馬汀二世(Yahya Abdul-Mateen II) 、 麥司希麥特(Max Riemelt)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

《駭客任務：復活》由原系列導演拉娜華卓斯基執導，是影迷期待已久的《駭客任務》系列第四集，該系列開創性的詮釋重新定義了電影類型。這部新片集結了原班人馬基努李維與凱莉安摩絲，重新飾演他們各自的角色「尼歐」與「崔妮蒂」。



其他卡司包含葉海亞阿巴杜馬汀二世（《糖果人》、《水行俠》系列電影）、潔西卡漢維克（影集《鐵拳俠》、《STAR WARS：原力覺醒》）、強納森葛洛夫（《漢密爾頓》、影集《破案神探》）、尼爾派屈克哈里斯（《控制》）、琵艷卡喬普拉（影集《諜影行動》）、克莉絲汀娜蕾茜（影集《逃離瘋人院：娜麗布萊的故事》、影集《麗茲鮑敦傳奇》）、泰爾瑪霍普金斯（影集《死生之交》）、艾倫迪拉伊巴拉（影集《超感8人組》、影集《失控》）、托比奧伍梅爾（影集《嘻哈帝國》）、麥司希麥特（影集《超感8人組》）、布萊恩J史密斯（影集《超感8人組》、影集《絆腳石》）及潔達蘋姬史密斯（《全面攻佔3：天使救援》、影集《萬惡高譚市》）。



編劇是拉娜華卓斯基、大衛米契爾和亞歷山大赫蒙，改編自華卓斯基姊妹創造的角色。製作人是葛蘭特希爾、詹姆斯麥克特格和拉娜華卓斯基，監製是加瑞特格蘭特、泰瑞尼德漢、麥可薩爾文、傑西埃爾曼和布魯斯柏曼。



幕後創意團隊囊括拉娜華卓斯基在科幻神劇《超感8人組》中合作過的幾位班底，包括攝影指導丹尼爾萊馬薩切西和約翰托爾、製作設計休貝特厄普和彼得瓦波勒、剪輯喬瑟夫傑特沙利、服裝設計林賽普伊、視覺效果總監丹葛拉斯及配樂強尼克萊米克和湯姆提克威。

▲在意識裡打架，打出一間和式。

▲基努李維唯一沒變的是瘦。

▲為了救出女友使出渾身解力。

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