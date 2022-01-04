瘋電影／阿達一族2　只要有愛再怪也是一家人

文／賴賴

瘋言瘋語：

這次的阿達一族驚悚可怕的氛圍不多，整體質感已經走向奇怪但卻溫暖的家庭劇情設計，不論是多奇怪的父母，生出了多奇怪的子女，只要這個家庭充滿溫暖充滿愛，這就是一個幸福家庭，看完暖暖的感受，加上一個不稱頭卻很愛孩子的叔叔，這個家族太暖了。

對比著殭屍外型的吸血鬼腳色設計，外在冰冷的母女，卻有著炙熱的親情關愛，而傻呼呼的父親雖然沒什麼大腦，卻傻得可愛，每個腳色都用他們的方式在愛這個家和家人，家庭不過就是這樣嗎？愛人的方法可能不一定具備智慧，但是正因如此，家人的愛就是如此粗糙而可貴，冷天看完感受暖暖的氛圍，唉，我也好想環遊世界呀。

片 名：阿達一族2

英文片名：The Addams Family 2

類 型：動畫、冒險、喜劇

上映日期：2021-12-30

片 長：01時33分

導 演：康拉德威儂(Greg Tiernan)

演 員：奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) 、 莎莉賽隆(Charlize Theron) 、 克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz) 、 比爾哈德爾(Bill Hader) 、 貝蒂蜜勒(Bette Midler)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球



劇情大綱

大家最喜歡的恐怖家庭，在全新動畫喜劇續集電影《阿達一族2》再度回歸。在這部全新動畫片中，我們可以發現高魔子和魔帝女對於小孩子漸漸長大而感到心煩意亂，不參加家庭聚餐，並完全沉浸在“尖叫時間”中。為了找回和他們的連結，他們決定把星期三、普斯利、肥斯特伯伯和其他家庭成員一起塞進他們鬧鬼的露營車，然後出發去度過最後一個悲慘的家庭假期。橫跨美國的冒險迫使他們離開熟悉的環境，還遇到了他們非常特別的表哥伊特，以及許多新的古怪角色。還有什麼可能會出錯？

▲因為有個莫名其妙的律師跑來說，阿達家的大女兒是抱錯的，於是舉家逃離。

▲但是爸爸又堅持不說真話，以出外旅行為由。

▲但卻又被那個冒失的律師追查，還假扮選美。

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