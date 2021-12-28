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瘋電影／魔法滿屋　和諧的家庭所擁有的魔法百毒不侵

文／賴賴

▲▼魔法滿屋。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

有夠好看的啦，感覺是「可可夜總會」的姊妹版本，可可夜總會是墨西哥的亡靈節開展的故事題材，而這部片卻將場景故事搬到哥倫比亞，讓這個陌生的國家突然充滿魔法風情，很聰明的決定，而片中大量的歌曲好聽動人又快速帶入情節，將人物的情感面輕易理出，家庭不過就是在情感衝突中輪迴的環境，非常迪士尼且好看。

中南美洲的美術視覺，鮮豔飽和且膚色黯沉，在整體造型設計和美術陳設都不同於過去白人世界的TONE調，以暖色系底蘊，鮮豔的服裝和魔法屋的相得益彰，家庭該有的顏色是充滿溫暖快樂的，而擁有魔法的家庭更加艷麗，這個魔法可以象徵財富、社會地位、名利，但是當大環境驟變，失去魔法以後，人類最終回歸平凡，那時候你才感受得到家庭帶給你的力量有多珍貴，即使沒有魔法，只要人與人之間的互信互諒，彼此關懷的溫暖，比魔法更價值。

五顆星推薦的好作品，電影流暢無冷場，看完冬天變很暖。


片　　名：魔法滿屋
英文片名：Encanto
類　　型：動畫、奇幻
上映日期：2021-11-26
片　　長：01時49分
導　　演：查理斯卡斯特羅史密斯(Charise Castro Smith) 、 傑瑞布希(Jared Bush) 、 拜倫霍華德(Byron Howard)
國　　家：美國、哥倫比亞
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

《魔法滿屋》故事背景發生在哥倫比亞的群山中，有一個充滿活力的小鎮，那裡有一處神奇的魔法之地，同時也是馬瑞格家族的居住地，家族的每個人都被賜與一種魔力天賦，唯獨米拉貝兒除外…看似尋常的某天，米拉貝兒意外發現家族身處危險之中，雖然身為唯一沒有魔法的家族成員，她仍決定力挽狂瀾，放手一搏拯救家園，成為這個神奇家族的唯一希望…

▲▼魔法滿屋。（圖／yahoo）

▲魔法家族每個人都天賦異稟擁有某種魔法，唯獨女主沒有。

▲▼魔法滿屋。（圖／yahoo）

▲沒有魔法沒關係，擁有凝聚家族情感能力的人本身就擁有魔法。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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