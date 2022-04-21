瘋電影／非甜蜜生活　家家有本難念的經

文／賴賴

瘋言瘋語：

很厲害的導演穿插了三家故事，三層樓而有如此巨大的差異，而人性在其中所扮演的腳色，充滿諷刺且打入心底，這些狀況似乎就是我們自己或是周圍觸手可及的問題，無力無奈又尷尬，以正義之名的打壓他人，其實因為自己就是有這種毛病的偽君子，這不也就是我們躲在電腦下的正義魔人。

難得這樣三個家庭的故事，可以這麼精闢精準的描述，卻又不會看不懂，鄰居明明就住在這麼近的地方，卻能讓一個家庭主婦產生幻覺變成心理疾病，都市生態，什麼人都有，如果這個在家顧小孩的家庭主婦，能主動關心二樓的老先生老太太，是不是就化解了三樓有病可惡男的疑心病，而自己也可以不生病，電影流暢好看，五顆星推薦。



片 名：非甜蜜生活

英文片名：Three Floors

類 型：劇情喜劇

上映日期：2022-04-15

片 長：02時00分

導 演： 南尼莫瑞提(Nanni Moretti)

演 員： 里卡多史卡馬西奧(Riccardo Scamarcio) 、 瑪姬麗塔貝(Margherita Buy) 、 艾芭羅爾瓦雀(Alba Rohrwacher) 、 阿德里亞諾吉安尼尼(Adriano Giannini)

國 家：義大利

語 言：義大利語

發行公司：東昊



劇情大綱

傑勒米安格斯特是位成功的建築師，他在前往東京的機場上，遇見一名健談的女子泰瑟德斯特。這名女子似乎在物色獵物，企圖抓住一個能夠停留下來聽她講述自己奇怪故事的人。她的故事讓傑勒米錯過了航班，因此兩人被安置在休息室等待，但這也讓傑勒米再也無法擺脫這位陌生女子。這場看似偶然的相遇卻暗藏著玄機，但情況很快就會轉折改變，邂逅將轉變為凶險的犯罪行動，然而最終情節卻是讓人驚呼連連！

▲法官的醉酒兒子又闖禍了。

▲懷疑幫忙照顧自己女兒的失智老人侵犯孩子。

▲產後憂鬱又老公不在，獨自照顧襁褓孩子的媽媽幻覺了。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI