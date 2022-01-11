瘋電影／偶然與想像　再一次敞開心門的魔法

文／賴賴

瘋言瘋語：

還好有來看這部電影，好久不見的高質感日本文學，導演實在非常有才華，說出這麼簡單扼要卻又饒富深意的對話文學，整部電影沒有太多場景，就連節奏都是一致性的平緩，沒有高潮起伏卻毫無冷場，三段小品卻各有精采，難怪評價如此之高，這麼小成本的作品能做出這麼飽滿的後勁，濱口龍介可謂日本目前沒有電影工業擊跨的堅強才子，太推薦了。

個人是不大能看文學式的作品的，如果節奏太過緩慢就會直接睡著，而這部電影雖然可以說不是空前，畢竟像經典《愛在黎明破曉時》一鏡到底已難超越，但就劇本內容而言卻有著不可言喻的情懷，這是好久好久不曾在電影中看見的層次，好久沒看電影，挑中這片真是太幸運了。

五顆星推薦，日本文學質感優選，文青必讀佳作。

片 名：偶然與想像

英文片名：Wheel of Fortune and Fantasy

類 型：劇情

上映日期：2021-11-26

片 長：02時01分

導 演：濱口竜介(Hamaguchi Ryusuke)

演 員：古川琴音(Furukawa Kotone) 、 中島步 、 玄理 、 河井青葉 、 占部房子 、 甲斐翔真 、 森郁月 、 涉川清彥

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：東昊



劇情大綱

世界到了明天也沒有結束，然後呢？



一部以偶然發生後的想像力為主題的短編集，宛如三段樂章，在最離奇的轉折閃爍不凡的迷人光芒。



第壹章：魔法（也比不上的虛幻）

外拍結束後，兩位好友一同搭車回家。聽著摯友分享最近浪漫的邂逅，也想起了自己的故事。這些閃閃動人的夢境片刻，是人生最貼近魔法的瞬間？



第貳章：敞開的大門

教授的研究室會面時段，有人替自己的分數求情，有人帶著小說希望解惑。面對各種高潮段落，敞開的是大門、內心，還是誘惑？



第叁章：再一次

網路病毒肆虐，人際溝通回歸最初本質。一位女子收到了同學會郵件，特別從東京返鄉參加，只為了與曾經熟悉的女孩再次相遇。破了一個洞的人心，會因此照映相連嗎？

▲不想前男友交新女友卻又無法保證不出軌。

▲為了性伴侶來勾引得獎教授。

▲偶遇高中同學並告白當初不敢說的話。

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