被電機生意耽誤的畫家　國軍台中醫院再邀黃枝梅舉辦個展

▲國軍台中總醫院藝宣走廊新年第1檔期日前開幕（下同）。（圖／國軍台中總醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

國軍台中總醫院邀請畫家黃枝梅舉辦「虎藝天翔-油彩繪畫個展」，日前開幕，院方指出本次展出是今年的第一個檔期，而距離上次黃枝梅在本院辦理個展，已經過了2年，也再度豐富醫院同仁及到院官兵與民眾的心靈。

院方指出，黃枝梅與先生王邦枝創立晏邦電機工業有限公司，不但是成功的創業家，平日也熱心投入公益活動、更非常熱愛創作；師出前南投縣文化局長游守中習畫的她，將遊歷世界各國的風景名勝及所見所聞創作入畫，讓觀者都有身歷其境的感受。

院方表示，持續辦理各項藝文活動，是希望來看診的病患民眾，藉由藝術作品的薰陶減輕身體病痛、舒緩心靈壓力，進而達到身心健康，讓醫院成為「身心靈健康的場所」，期待成為中部地區軍民可親可近、溫馨信賴的好鄰居。

此外，院方指同仁們過去一年來用心執行各項防疫工作，獲得社會大眾的稱許與肯定，年度更榮獲上級評比多項績優，並建置多項新式的醫療設備，如「高階心血管手術整合系統」等，今年醫美診間、心導管暨內科檢查室及新建醫療大樓也將陸續完成修繕、啟用及興建，提供軍民病患更優質服務品質。