F-16V飛官陳奕帥照曝！臉書秀閃照曬女友　露堅毅眼神揮舞軍劍

▲ F-16V飛官陳奕臉書常曬與女友閃照。（圖／翻攝陳奕臉書）

記者黃彥傑、陳韻如／桃園報導

空軍一架F-16V戰機昨(11日)在嘉義東石外海失聯，而上尉飛官陳奕至今仍生死未卜，家屬悲痛不已。而透過陳奕的臉書可以看到，陳奕似乎熱愛旅遊，經常發出出遊的陽光照，除此之外，他也曾曬出與女友的閃照，看上去相當甜蜜，但沒想到11日卻傳出墜機意外，也讓人不禁鼻酸。

透過陳奕的臉書可以看到，陳奕長相帥氣陽光，也經常曬出出遊照，而其似乎人緣也相當好，每每發文，就會有不少親友在底下留言。除此之外，雖陳奕的感情狀態上掛著「單身」，但他也多次曬出與女友的閃照，還有女友與他攜手參加官校舞會的合影，甜蜜感情也讓人羨慕。

另外，陳奕也PO出與軍中同袍們的大合照，甚至還有自己正在儀隊表演的照片，而照片中的他眼神堅定，揮舞著手中的軍劍，看上去相當帥氣，有不少親友見狀更紛紛留言稱讚，而他的回應也不難看出他相當以此為榮。

然而，陳奕11日卻傳出墜機消息，也讓親友相當震驚悲痛，而目前墜機現場拾獲不少飛機殘骸，但卻未見陳奕蹤影，其父母、妹妹、女友12日更前往墜機現場集氣呼喊，「很冷，趕快回來」等，讓人看了格外不捨。

▲▼ F-16V飛官陳奕照片曝光 。（圖／翻攝陳奕臉書）