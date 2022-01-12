2022旅遊補助！台中17日起開放登錄千元住宿抵用券　限量1.5萬份

▲安心旅宿享住台中，千元住宿抵用券1月17日起開放登錄。（圖／業者提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市2022旅遊補助來了！台中市政府宣布，搭配中央振興五倍券，市府與旅宿業者推加碼優惠，1月17日起全台民眾皆可上網登錄參與抵用券抽獎，共計抽出1萬5000分，第一波預計於1月26日抽出8000份，幸運中獎民眾於今年農曆春節連假後2月6日至4月28日，平日（週日至週四）入住合作的台中旅館就可抵用。

觀旅局長韓育琪指出，「GO！享住台中」活動1月17日起開放上網登錄，第一波在1月26日抽出8000份，第二波於5月3日抽出7000份，民眾屆時可上網查詢「享住台中」活動官網，或用LINE搜尋「大玩台中」並加入好友，即可登錄參加抽籤。

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▲安心旅宿享住台中，千元住宿抵用券1月17日起開放登錄。（圖／市府提供）



副市長黃國榮指出，台中市將居家檢疫者與一般旅客分流，媒合部分旅館獨創居家檢疫替代所，其他旅宿都是安心旅宿，沒有居家檢疫者入住。此外，參加活動的旅館民宿也推出各式「加倍」方案，例如可享房價折扣、房型免費豪華升等、加送限定紀念品、觀光場館門票等，合作旅宿家數及方案持續更新，民眾使用住宿抵用券後，配合填寫線上問卷、社群媒體發文分享可再參加「瘋狂抽抽樂」，就有機會抽中電動機車等好禮。