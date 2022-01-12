　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北大型疫苗接種站明啟用　時間、地點一次看

▲▼新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供）

▲新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

中央宣布縮短第三劑疫苗接種的間隔時間為3個月，新北市有128萬人符合接種資格，衛生局12日公布三大接種規劃，民眾除了可至合約醫療院所預約施打外，中大型接種站於13至15日開放，包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓；機動疫苗接種站則在林口三井OUTLET、新莊宏匯廣場及中和Global Mall，隨到隨打，不需預約。

新北疫苗接種三大規劃：

第一種：合約醫療院所
時間：即日起週一至週日依各院所疫苗門診時間
地點：37家醫院、415家診所、29家衛生所
種類：AZ、BNT、莫德納、高端
預約方式：依各醫療院所疫苗門診預約掛號

第二種：中大型接種站
時間：1/13-1/15 08:30-11:30、13:30-16:30
地點：三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮、汐止區公所二樓
種類：莫德納
預約方式：新北疫苗預約系統（開放時間：1/11 09:00-1/12 12:00）

第三種：機動疫苗接種站
地點／時間：
林口三井OUTLET 1/14-1/16 14:00-18:00 每日限量700名
新莊宏匯廣場 1/14-1/15 13:00-18:00 每日限量800名
中和Global Mall 1/11-1/20 15:00-20:00 每日限量600名

種類：莫德納
預約方式：隨到隨打，不須預約

▲▼新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供）

▲▼新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供）

ET快訊
快訊／遭指打槍「黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾親曝真實原因
台北孝子砸8千萬搬進台中！　為了讓兒唸私校入手百坪豪宅
快訊／銀行3行員確診　Ct值19.1、16、17
快訊／手機突警報別慌！　五大電信16:00災防訊息測試
快訊／李靚蕾管家赴警局！　「要求備案」原因曝光
「蝦皮店到店」爆確診者足跡！　2夜市也有
快訊／北市醫院累積180人確診Omicron　柯文哲曝病況
快訊／桃園所有國小、公幼戶外教學+畢旅同步取消
護理師男友餐酒館店休14天　員工PCR出爐
LIVE／北市確診+1　柯文哲最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤：促修法避免憾事重演

一週3例不明感染升三級？　柯文哲：要有信心！我們抵抗力沒那麼差

快訊／立院初審！酒駕累犯公布姓名、照片　乘客連坐最重罰1.5萬

快訊／柯文哲宣布：北市沒打算提早放寒假

今爆增92例境外移入　柯文哲：北市將重啟防疫專責旅館

王世堅樂見朱立倫選戰表現　曝朱吃定「這點」：一定會繼續做下去

北市159家防疫旅館空調合格　柯文哲：5家須暫停營業「輔導改善」

快訊／北市醫院累積180人確診Omicron　柯文哲：目前沒有人插管

LIVE／北投看護確診！柯文哲親自說明　公布防疫旅館空調查核結果

快訊／新北大型疫苗接種站明啟用　時間、地點一次看

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤：促修法避免憾事重演

一週3例不明感染升三級？　柯文哲：要有信心！我們抵抗力沒那麼差

快訊／立院初審！酒駕累犯公布姓名、照片　乘客連坐最重罰1.5萬

快訊／柯文哲宣布：北市沒打算提早放寒假

今爆增92例境外移入　柯文哲：北市將重啟防疫專責旅館

王世堅樂見朱立倫選戰表現　曝朱吃定「這點」：一定會繼續做下去

北市159家防疫旅館空調合格　柯文哲：5家須暫停營業「輔導改善」

快訊／北市醫院累積180人確診Omicron　柯文哲：目前沒有人插管

LIVE／北投看護確診！柯文哲親自說明　公布防疫旅館空調查核結果

快訊／新北大型疫苗接種站明啟用　時間、地點一次看

快訊／遭指打槍「黑范夫妻陪王力宏回家」　李靚蕾親曝真實原因

兄弟新洋砲叫福來喜　取名恰巧與哈利波特有關係

金山小編過勞死家屬申請國賠　賴品妤：促修法避免憾事重演

快訊／日本單日確診數破萬！東京增2198例創新高　大阪確診數翻7倍

PRADA春夏爆款出爐！　三角LOGO手袋、口袋漁夫帽超欠買

戰線延長！李靚蕾派女管家到警所備案　新生南路派出所長證實

扯！警察沉迷Pokémon Go　「無視百貨搶劫案」嗨喊：抓到卡比獸了

咬下爆超濃肉桂醬！超商獨家「蘋果派雪糕」　還吃得到果肉、卡士達冰

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

西蒙斯鬧劇將落幕？七六人想打包他＋哈里斯　替今夏追哈登布局

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

政治熱門新聞

F-16V墜海　飛官按無線電斷通話

相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老

快訊／新北跟進桃園提早放寒假？　侯友宜：視疫情滾動調整

沈富雄：打第三劑不如直接染Omicron

中興醫院群聚！北市137人PCR陰性

明德郵局有確診足跡　黃珊珊證實：1例本土新案

北市確診護理師、男友足跡曝光！曾去中山區居酒屋　信義餐酒館工作

快訊／染疫護理師男友足跡曝光　牛排店用餐1小時

陳柏惟謝票從車上摔下　林靜儀曝最新病況

于北辰還原退黨挺林靜儀心境　顏寬恒連電話都沒有

陳柏惟摔車陷昏迷！曝醒來先做一件事

獨／北市擬14日宣布「運動全程戴口罩」最快週六上路

快訊／柯文哲：北市醫院累積180人確診Omicron

快訊／有確診者足跡！　北市信義區一蘭拉麵本館今暫停營業

更多熱門

相關新聞

快訊／染疫護理師男友足跡曝光　牛排店用餐1小時

快訊／染疫護理師男友足跡曝光　牛排店用餐1小時

本土疫情燒，台北11日出現3名本土確診個案（案17570、案17571、案17572）。新北市衛生局接獲通報後，也立刻進行疫調， 其中2名確診台北市立聯合醫院中興院區護理師，另一名為護理師男友（案17572），衛生局稍早公布其公共場所足跡，1/17日下午曾在永和區牛排店（人从众厚切牛排）用餐。

快訊／染疫餐酒館廚師「永和匡列4人」　侯友宜：全數陰性

快訊／染疫餐酒館廚師「永和匡列4人」　侯友宜：全數陰性

快訊／侯友宜下令新北公車4小時消毒一次　防疫計程車擴增300輛

快訊／侯友宜下令新北公車4小時消毒一次　防疫計程車擴增300輛

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

快訊／中興醫院2染疫護理師足跡曝光　711、全聯、路易莎

快訊／中興醫院2染疫護理師足跡曝光　711、全聯、路易莎

關鍵字：

新北

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面