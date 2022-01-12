快訊／新北大型疫苗接種站明啟用　時間、地點一次看

▲新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

中央宣布縮短第三劑疫苗接種的間隔時間為3個月，新北市有128萬人符合接種資格，衛生局12日公布三大接種規劃，民眾除了可至合約醫療院所預約施打外，中大型接種站於13至15日開放，包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓；機動疫苗接種站則在林口三井OUTLET、新莊宏匯廣場及中和Global Mall，隨到隨打，不需預約。

新北疫苗接種三大規劃：

第一種：合約醫療院所

時間：即日起週一至週日依各院所疫苗門診時間

地點：37家醫院、415家診所、29家衛生所

種類：AZ、BNT、莫德納、高端

預約方式：依各醫療院所疫苗門診預約掛號

第二種：中大型接種站

時間：1/13-1/15 08:30-11:30、13:30-16:30

地點：三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮、汐止區公所二樓

種類：莫德納

預約方式：新北疫苗預約系統（開放時間：1/11 09:00-1/12 12:00）

第三種：機動疫苗接種站

地點／時間：

林口三井OUTLET 1/14-1/16 14:00-18:00 每日限量700名

新莊宏匯廣場 1/14-1/15 13:00-18:00 每日限量800名

中和Global Mall 1/11-1/20 15:00-20:00 每日限量600名

種類：莫德納

預約方式：隨到隨打，不須預約