　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中興醫院2染疫護理師足跡曝光　711、全聯、路易莎

▲▼案17570、17571足跡。（圖／新北市府提供）

▲案17570、17571足跡。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情燒進台北市，台北出現3名本土確診個案（案17570、案17571、案17572）。新北市衛生局接獲通報後，也立刻進行疫調，並公布公共場所足跡， 其中2名確診台北市立聯合醫院中興院區護理師，足跡出現在新北市三重區，包含711、全聯、路易莎咖啡店、清心福全等場所。

台北市聯合醫院中興院區11日傳出有醫護確診，中央流行疫情指揮中心今也證實，中興醫院有3例本土確診，分別為2名中興醫院護理師，以及一名護理師的男友，列案17570~案17572。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，案17570是上大夜班的專責病房護理師，沒有太多院內足跡，是住在院內宿舍，案17570確診後，另外針對全病房同仁採檢，再檢出一位案17571護理師，而第三名確診者是案17570護理師男友。

▲▼案17570相關匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲案17570相關匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

中興3例本土確診，分別為案17570護理師，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一位是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15；另還有一位密切接觸者為案17570護理師男友，1月10日被匡列，Ct值為29。

張上淳表示，目前同病房工作同仁都列密切接觸者，暫時隔離在醫院空房，比較令人擔心的是，個案是專責病房護理師，有照顧5位確診病人，其中有3人定序Omicron，所以會擔心傳播力會不會比較強，會跟醫院討論是不是要做大幅度匡列隔離。

▲▼案17570醫院調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）

▲案17570醫院調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
快訊／確診護理師足跡再+1　新北三重薑母鴨店待3小時
快訊／F16V失聯！15:25光點消失　緊急搜救飛官
摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地
快訊／3Q陳柏惟「從宣傳車重摔地」！　緊急送醫
「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間
快訊／桃園全市國小提早放寒假！　本週五最後一天上課
許淑華爆韓國瑜「不從政了」！　理由曝光
快訊／護理師男友在信義區某餐酒館工作　14顧客緊急採檢
國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友聯想到「他」：怕爆
快訊／中山區薑母鴨店有足跡！　北市府：護理師曾去過
快訊／「2000萬劑莫德納」何時到？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

馬祖國際藝術島宣傳片曝光！　文總邀奧運拳擊女王陳念琴驚喜客串

快訊／合體林靜儀謝票！3Q陳柏惟「從宣傳車上摔落」緊急送醫

許淑華爆韓國瑜不從政了　背後理由曝光

快訊／護理師男友在信義某餐酒館工作　北市緊急通知14名顧客採檢

中山區薑母鴨店有確診足跡　北市證實：中興醫院護理師曾去過

龐建國生前通話內容曝光　朱立倫：我們聽到也記住了

趙少康曾提名龐建國選市議員　嘆：他是一個樂觀直率的人

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

馬祖國際藝術島宣傳片曝光！　文總邀奧運拳擊女王陳念琴驚喜客串

快訊／合體林靜儀謝票！3Q陳柏惟「從宣傳車上摔落」緊急送醫

許淑華爆韓國瑜不從政了　背後理由曝光

快訊／護理師男友在信義某餐酒館工作　北市緊急通知14名顧客採檢

中山區薑母鴨店有確診足跡　北市證實：中興醫院護理師曾去過

龐建國生前通話內容曝光　朱立倫：我們聽到也記住了

趙少康曾提名龐建國選市議員　嘆：他是一個樂觀直率的人

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

范國宸重返三壘？　黃泰龍：哪裡跌倒就從哪裡站起來

華航東北亞航線將領先復甦　貨運創62年新高「客貨雙雙得利！」

前台大醫嘆「這條線果然出事了」！點名2縣市：拿回5月防疫強度

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

病毒攻入北市、某國小停課2天　教育局：現無提早放寒假規劃

王嘉爾開春宣布喜訊　親吐「運動員轉歌手」心路歷程　

iPhone 13需求旺！河南鄭州疫情加溫　 鴻海富士康戒備保生產正常

南投「櫻花仙境」大爆發！還有波斯菊、油菜花超夢幻　限時免費開放

石獅子請假找代班？　霞海城隍廟外「虎爺雕像」坐超挺：求姻緣嗎

快訊／F16V失聯！15:25光點消失外海　緊急搜救上尉飛官

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

政治熱門新聞

快訊／中興醫院2染疫護理師足跡曝光　711、全聯、路易莎

相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老

快訊／北市3本土！中興醫院2位女護理師、男友確診　86人採檢出爐

顏寬恒謝完票　指「她」是真正打贏選舉的人

LIVE／北市聯合醫院疑醫護確診　柯文哲親上火線回應

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

快訊／北市聯醫確診女護理師子女讀大同區某國小

龐建國墜樓亡！學生蔡淑君悲慟不已

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

龐建國生前12字訊息曝光　國民黨哀悼：提供家屬一切協助

顏家痛失中二只是逗點！綠營曝下個目標

黃暐瀚稱記者會這件事讓他「牙起來」　「朱立倫再無能力領導藍軍！」

綠營喊下架雲林張家　他曝1關鍵不易

金門議員批議會淪陳玉珍家族打手　民進黨：金門版顏家？

更多熱門

相關新聞

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

本土疫情燒進台北市，台北出現3名本土確診個案（案17570、案17571、案17572）。新北市衛生局接獲通報後，也立刻進行疫調，並公布公共場所足跡， 其中2名確診台北市立聯合醫院中興院區護理師，足跡出現在新北市三重區，包含711、全聯、路易莎咖啡店、清心福全等場所；稍早衛生局更新訊息，護理師還在三重區的薑母鴨店待3小時。

快訊／護理師男友在信義某餐酒館工作　北市緊急通知14名顧客採檢

快訊／護理師男友在信義某餐酒館工作　北市緊急通知14名顧客採檢

中山區薑母鴨店有確診足跡　北市證實

中山區薑母鴨店有確診足跡　北市證實

快訊／桃園最新足跡曝光！橫跨3區

快訊／桃園最新足跡曝光！橫跨3區

快訊／柯文哲鬆口北市遲早有零星感染

快訊／柯文哲鬆口北市遲早有零星感染

關鍵字：

足跡護理師中興醫院台北新北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

賴薇如「證據備齊」開戰了！

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面