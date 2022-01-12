桃機感染源曝光！清潔員與手推車員、居服員　都是同一病毒傳播鏈

記者洪巧藍／台北報導

桃園機場清潔員衍生相關案件已經累積42案，中央流行疫情指揮中心公布最新定序，最早發病桃機清潔員也確認感染Omicron，且與其它清潔員、手推車員都是同株，而手推車員與照服員夫妻，和照服員照顧案家、安親班母子、在電子廠工作的乾妹都屬同一病毒株，醫療應變組副組長羅一鈞說，初步推斷為同一起的傳染鏈沒問題，而可能的源頭則是去年12/14入境的境外移入個案。

▲醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

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▲▼桃園機場相關確診關聯圖，上為清潔員為主，下為手推車員與居服員衍生。（圖／指揮中心提供）

先前已知機場清潔員、清潔員曾去的歌友會、機場保全都屬同一序列Omicron，另與手推車員相關的居服員照顧案家也確認序列相符，而清潔員當中又發現與境外移入病毒序列一致狀況，就差中間關連個案序列來拼湊案情全貌。

羅一鈞今日下午說明桃園染疫最新基因定序結果，桃機清潔員與手推車工作人員序列相符，而後續衍生照服員與其於電子廠工作的乾妹妹定序結果也一致，除最初確診防疫計程車司機為不同Omicron，最新染疫照服員相關銀行個案尚未定去，其它個案基本上都可以串連在一起。

羅一鈞說明，案17307最早發病的清潔員定序結果雖然病毒量低，最後仍有定序出來，找到的S蛋白序列與其它清潔人員一致，甚至不同班次的清潔員序列也移至，推斷為職場互相接觸引起，至於是否與12月24日入境的確診個案導致雖然有所保留，但基本上全部基因都是同一起，認為屬於同一傳染鏈是沒有問題的。

羅一鈞指出，手推車員的部份，4人序列都和清潔員一致，而手推車人員妻子居服員、安親班小朋友的基因序列都是彼此完全相同，或者差1~2個位點，也因此，可以推測手推車員與清潔員可能於機場工作場域接觸，在擴及家庭、安親班、照顧家人或者職場等，傳播鏈可以共同追溯到機場的源頭。