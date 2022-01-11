罰單50公分高！欠款2172筆打死不繳　執行署這招讓他火速繳清

▲台中分署執行罰單違規。（圖／台中分署提供，以下同）

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

臺中1名徐姓男子於東勢地區經營工程行，但自2016年起，有2,172筆車輛ETC通行費、違規罰單皆拒絕繳納，光移送資料即高達50公分厚，加上欠繳的稅金、勞健保費，金額累計134萬餘元，得知到台中分署將拘提管收後，他哀求「給他一條活路」願配合先交出1台車來抵欠款，餘款請求分期繳納。

台中分署表示，徐男拖欠920筆罰單、1251筆ETC費，已成為台中分署此次「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」案件數最多的第1大案。

▲徐男移送書類資料比書記官高。

台中分署通知徐男到分署說明，徐也拒不出面處理，去年12月底經執行人員多方查訪，請徐母轉告，如果在1月5日前徐男仍不主動聯絡分署承辦人員，將向法院聲請拘票拘提，由於徐明顯有繳納能力卻拒繳，必要時將向法院聲請管收。

徐男聽到恐遭管收，終於在1月3日主動打電話給分署「給我一條活路」，他願配合先交出1台貨車，供台中分署查封拍賣，來抵欠款，另2台車因工程業務所需希先留給他使用，剩餘款項也請求分期繳納，從今年1月起按月繳納1萬5,000元。他也承諾，等到今年下半年的工程款撥下來，會再提高繳納金額，儘速完納欠款。

▲徐男工程車被查扣法拍。