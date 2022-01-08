貝齒護苗關懷無限　《甦活人生》紀實更保點滴愛心

▲更保《甦活人生》2022年1月號出刊。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報8日出刊，大篇幅報導由更保董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗在桃園女監所推動的「貝齒護苗計畫」。法務部長蔡清祥也稱許這個計畫，並強調，未來還要在台中女監與高雄女監擴大辦理。

臺灣更生保護會去年5月起於桃園女子監獄，辦理「貝齒護苗」試行計畫，邢泰釗介紹這個計畫主要是配合法務部「援助家庭」政策，有感於矯正機關女性收容人攜帶3歲以下子女入監服刑者，多屬經濟弱勢一群，年幼子女普遍有齲齒及營養問題。因此更保於今年起，在桃園女子監獄提供專業口腔診療及保健服務，以及牛奶、營養副食品、童裝和急診掛號等資源協助。由於計畫獲得熱烈迴響，因此於去年12月20日，在桃園女子監獄辦理「貝齒護苗 關愛無限」成果展。

在成果展中，蔡清祥感謝企業界對於這些政策的投入，加強收容人未來復歸社會的能力，並減少再犯率發生，促進社會和諧。另外也提到，這個計畫一方面降低影響女性收容人在監時的擔憂，一方面也增強了其日後復歸的正向能力。他更提到，未來要擴大在台中女監與高雄女監辦理。

此外，本期《甦活人生》電子報也報導疫情期間紓困有功的更保宜蘭分會；另外為了推展更生藝術創作，臺灣高等檢察署的「文化藝廊」揭牌；以及攸關我國刑事政策的「毒品施用者再犯防止推進計畫架構」政策協調會議。

▼《甦活人生》2022年1月號，報導貝齒護苗計畫。（圖／台灣更生保護會提供）