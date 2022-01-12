昨落地採檢58人確診！這航班「17人」最多　陳時中：總陽性9.28%

▲王必勝在臉書分享今早的採檢現場。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布昨日落地採檢確診總數，總共8航班入境，在625人中揪出58人確診，陽性率9.28%。從指揮中心公布數據可見，陽性率最高的為昨下午自美國入境的航班，入境156人驗出17名陽性，陽性率10.9%，但上午也有一般從美國入境的航班21人中未驗出任何確診者，陽性率0％。

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▲▼長程境外移入篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今公布92名境外移入個案，包括昨日58名落地採檢確診。今日新增境外移入個案為25例男性、27例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(34例)、越南、澳大利亞及菲律賓(各4例)、阿拉伯聯合大公國(2例)、德國、法國及英國(各1例)移入；另41例調查中。入境日介於去(2021)年12月28日至今(2022)年1月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,164,612例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,145,758例排除)，其中17,559例確診，分別為2,854例境外移入，14,651例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

▲1/12新增個案。（圖／指揮中心提供）