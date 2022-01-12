限時7天！高鐵加開14班「大學生返校5折列車」　1／14開賣

▲高鐵加開大學生優惠列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為利於大學生寒假後返校上課，台灣高鐵公司規劃於2月12日至2月18日期間，除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各一班，共14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月14日凌晨零時起按照訂位開放時程購票。

高鐵公司規劃2月12日至2月18日期間，每日上午10點加開一班自南港出發的南下列車、一班10點25分自左營出發的北上列車，共14班次「大學生開學返校5折優惠列車」。

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高鐵公司表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵公司強調，符合優惠者乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明如採電子版方式，務必於進站前先行下載備查。

高鐵公司提醒，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。