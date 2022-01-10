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淡江大學驚傳偷拍！　縫隙偷錄學妹如廁碩士生電腦查獲6影片

▲桃園市林姓男子去年11月侵入女廁上廁所，以手機伸入隔間偷拍，被女子發現報警處理。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲淡江大學蕭姓碩士生偷跑進女廁偷拍，檢警扣手機發現受害人不只1名女性。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

淡江大學驚傳偷拍！蕭姓男碩士生，去年3月躲在校內驚聲大樓女廁，從廁所隔間下方，以手機錄影方式竊錄陳姓女大生如廁，食髓知味又在4月再次偷拍同位女生。檢警事後從他電腦內扣得6部竊錄影片，發現受害人不只陳女1人，士林地院審結，依妨害秘密罪判處他有期徒刑5月。

案發後已碩士畢業的蕭，目前服役中，檢警查出，蕭去年3月某日，闖進校內驚聲大樓9樓女廁，等待陳姓女大生進去廁所後，利用廁所下方縫隙持手機竊錄如廁過程及下體；沒想到1個月後，他又故技重施竊拍同一名被害女生如廁過程及下體、臀部等身體隱私部位。

陳女發現遭偷拍到警局報案，警方循線查獲蕭男租屋處，並從他的電腦裡發現有6個竊錄影片檔案，卻也意外發現被偷拍女生不僅1人，還有其餘受害者。

蕭男在法院審理時，表示願意與陳姓女大生談和解，但陳姓女大生並不原諒他的行為，法官經綜合審酌，認為無前科，又以同樣手段偷拍其他女子，若給予緩刑宣告，恐難達矯正、警惕之效，因此認為他對陳女2次偷拍行為，依2次妨害秘密罪，各處有期徒刑3月，合併執行5月，可易科罰金15萬。全案可上訴

對此，淡江大學女生如廁畫面遭偷拍層出不窮！去年2月郭姓男子，被陳姓女子抓到他自備iPhone手機搭配針孔攝影機及iPad平板電腦，在商管大樓1樓女廁利用縫隙竊錄多名女子如廁畫面及下體，郭男被抓包後竟趁隙將針孔攝影機記憶卡丟入馬桶沖走，法院審理後，他與陳女及其餘遭偷拍女生庭外達成和解，撤回告訴，他才躲過刑責。

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