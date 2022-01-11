密集恐懼症發作！德州「上百隻黑鳥」佔領停車場　驚悚畫面曝光

記者張寧倢／綜合報導

美國德州弗里斯科市（Frisco）出現大量鳥群集體飛舞，地點在當地一家購物中心入口的停車場，目測有上百隻的黑鳥聚集於此，棲息在樹上、馬路上、汽車車頂、建築物屋頂等，到處都是牠們的蹤跡，當密集的黑鳥低空飛過眼前，震懾的畫面宛如驚悚片大師希區考克的電影《鳥》真實上演。

▲德州近日出現大量黑色鳥群，畫面驚人。（圖／翻攝自推特，下同）

美國《福斯新聞》引用Storyful報導，當地女性蜜雪兒（Kenna Mitchell）8日在弗里斯科市綜合購物中心「Stonebriar Mall」外，捕捉到了令人驚駭的場景，成群的黑鳥「佔領」了停車場，不停地發出鳥叫，「我們在黃昏過後去了購物中心，起司蛋糕工廠的入口被成千上萬隻鳥佔領了，這些鳥停在汽車上、樹上，到處都是，所有人都對鳥的數量感到驚訝，聲音很大，很噁心，但也算是值得一見的場面，我現在肯定需要洗車了。」

報導稱，德州農工大學農業生命研究單位表示，這種「普通擬八哥」（common grackle）在德州北部、東部都相當常見。而這段影片被分享到推特後，許多目擊「鳥襲」現場的網友也在留言底下貼出自己當天拍到的影片，可以看見當地一家沃爾瑪賣場外也出現類似的驚人場景。

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