春節連假9天怎麼玩　麗寶樂園推12歲以下免費優惠

▲春節連假9天！12歲以下免費爽玩麗寶樂園 。（圖／麗寶提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

今年春節長達9天，許多民眾已開始準備年節出遊行程！麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠、Outlet消費滿額送刮刮卡，有機會刮中Switch、福容飯店住宿券，另外每天前100名造訪麗寶國際賽車場的遊客還可以拿到好運紅包。

麗寶指出，1月29日至2月6日間，探索世界祭出12歲以下免費優惠，凡於民國99年1月29日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票，即可享優惠；另外，官網也推出五折的樂園+密室套票每人只要799元；雙人樂園+摩天輪套票只要1399元，2月28日前皆可用，早買早享優惠；初一到初五樂園夜間營運到晚上八點，天天都有煙火秀。

麗寶Outlet Mall大年初一還有福虎戳戳樂活動，民眾可以在虎年新春試手氣，另外，初二至初六每日開店前100名消費者，還可免費領取好運錢母金虎幣，聯名卡卡友消費也有滿額禮。此外，麗寶國際賽車場在春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包，有機會獲得價值400元的賽車場Coupon券等。

▲巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》。（圖／歌劇院提供）



另外，台中國家歌劇院連續3年舉辦NTT春節放映室，播放各國主要劇院及表演藝術團隊的經典作品，今年春節假期大年初一到初五，歌劇院精選6部演出實況影片，包括巴黎歌劇院《唐‧喬望尼》、巴黎歌劇院芭蕾舞團《睡美人》與《玩》、東京新國立劇場《超級天使》、皇家莎士比亞劇團《安東尼與克麗奧佩托拉》及非常林奕華《機場無真愛》，類型涵蓋歌劇、芭蕾與現代戲劇，透過劇場大螢幕播放，彷彿置身於演出現場，感受表演藝術帶來的無比魅力。