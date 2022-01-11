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盤點2021全台網購消費！年度最強黑馬AirPods系列　年銷量可堆疊50座101

momo購物網2021年十大品類熱銷冠軍（圖／momo提供）

▲momo購物網揭曉「2021年十大品類熱銷冠軍」，網購成為尿布、日用清潔、臉部保養、保健食品等商品的重要購買管道。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

去年5月中旬本土疫情爆發，全台在三級警戒下，民眾乖乖待在家當起宅男宅女防疫，而疫情也衝擊消費習慣改變，回顧線上網購全年買氣，3大電商平台各別揭曉十大熱銷商品風雲榜及品類熱銷冠軍、十大熱搜關鍵字，入榜多集中於尿布、生活日用、保健食品、3C娛樂等，尤其Apple商品最旺，除了iPhone手機站穩熱銷榜，AirPods系列更成為年度最強黑馬。

東森購物網2021年度十大熱銷商品風雲榜，最狂的iPhone 12 128G賣出1萬5千支，營業額3.5億元成為熱銷冠軍，而去年中疫情爆發時，口罩、衛生紙一度引起搶購，帶動站上「春風衛生紙」累計銷售近180萬包，疫情趨緩後，買氣改以旅遊、餐券火熱，「王品集團Tasty西堤牛排餐券」就熱賣了31萬張。

此外，入榜的還有「石墨烯懶人塑崩褲2件組」3個月狂賣1萬5千件達6400萬元銷售額，以及幾乎年年上榜的SK-II青春露、娘家大紅麴三盒組、綠野農莊台灣鹹酥雞、免安裝五層摺疊收納置物架、Panasonic國際牌500公升一級能效變頻四門電冰箱、大同10人份全不鏽鋼電鍋-東森獨賣玫瑰粉。東森購物網從統計發現，商品熱銷關鍵除了以往價格因素外，現代資訊發達，消費者更追求產品新鮮感、新奇性與高CP值。

PChome 24h購物公布「年度十大熱搜關鍵字」（圖／PChome 24h購物提供）

▲年度十大熱搜關鍵字，「口罩」榮登榜首。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物透過站上主要消費趨勢總結2021年五大議題，從全品類中推出銷售表現驚人的搶購爆品代表，並公布「2021年度十大熱搜關鍵字」，充分反映台灣消費者上半年至下半年的生活型態，其中「口罩」仍榮登榜首，其次依序為小米、switch、酒精、衛生紙、筆電、即享券、AirPods Pro、泡麵、防護面罩，綜觀榜單，集中於防護日用、生活物資、遠距及居家必備的3C娛樂類商品。

PChome 24h購物表示，像是全年賣出超過千萬片口罩，熱銷品牌包括中衛、美德、匠心、艾可兒等；獨家開賣「一蘭拉麵」去年最高創下單日銷破千碗；小米手環6因新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，首波預購短短10分鐘內搶購一空；電子票券銷量年暴增近1.5倍，熱門電子票券如全家咖啡系列、CITY CAFE提貨券、肯德基即享券等；五倍券啟用後，尤以AirPods系列銷售表現驚人，銷量相當於可堆疊出50座101，更於大台北地區及中部傲視全品項稱冠。居家辦公與線上教學的遠距生活，也刺激全站筆電銷量年狂飆5成，又以兼具文書與娛樂用途的電競筆電最熱銷。

momo購物網也從站內數百萬件商品、千萬筆訂單中，綜合銷量與銷售額等排名，進一步發布「2021年十大品類熱銷冠軍」，ARIEL洗衣膠囊累積狂銷近5,000萬顆，幫寶適一級幫紙尿褲雙11期間每0.9秒賣出一箱，反應網購成高回購性日常備品的重要購買管道，另外，3C不意外由iPhone 13拿下寶座，單月最高銷售2,000台，KLIM克寧首款助眠商品晚安奶粉也展現高人氣，單日最高熱銷逾4,000罐，零接觸支付風潮也帶動票券買氣飆升，麥當勞餐券首度衝上榜。

momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」：
1.日用冠軍-「ARIEL」洗衣膠囊
2. 3C冠軍-「Apple蘋果」iPhone
3.食品冠軍-「KLIM克寧」晚安奶粉
4.美妝保養冠軍-「LANCÔME蘭蔻」小黑瓶
5.保健食品冠軍-「大研生醫」德國頂級魚油
6.母嬰冠軍-「幫寶適」一級幫紙尿褲
7.家居冠軍-「Tefal特福」星鑽系列鍋具
8. 家電冠軍-「Roborock石頭科技」石頭掃地機器人
9. 休閒冠軍-「麥當勞」餐券
10.流行冠軍-「Timberland」經典鞋款6吋防水靴

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