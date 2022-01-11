快訊／增58例境外移入「追平史上新高」　美國入境27人最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增58例例境外移入，為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，以分別自美國(27例)、英國(4例)、印尼、菲律賓及澳大利亞(各3例)、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大(各2例)、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西(各1例)移入，另2例調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,137,738例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,118,167例排除)，其中17,463例確診，分別為2,762例境外移入，14,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲1/11境外個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大