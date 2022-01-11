時力積極接洽2022台中市長候選人　屏東縣長人選參選意願超過五成

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席陳椒華11日表示，時代力量積極接洽適合的台中市長參選人，目前還在持續努力當中，「未來不排除會有候選人」，只要找到適當的候選人就會提名。另外，在其他縣市所接觸的候選人當中，「有超過五成以上意願的人，大概屏東縣比較有機會」。

時代力量11日舉辦第二場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、 時代力量立委王婉諭、邱顯智以及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫等提名小組委員，共同宣布時代力量2022年第二波地方公職參選人名單。

陳椒華會後受訪時表示，時代力量在台中市及其他縣市，仍在積極接洽適合的參選人，現在還在持續努力當中，「未來我們不排除，一定會有候選人」，時代力量會繼續積極努力，找到適當的候選人就會提名。

有關台中市長候選人是否已經有接觸對象，陳椒華則說，在所有相關的適合人選當中，時代力量台中黨部主委洪錦鈺還在非常努力地接洽中。

陳椒華指出，上個禮拜有人有問到新竹市長的人選，大家都很關心縣市合併的修法問題，時代力量也會持續鼓勵邱顯智，尤其他是在地紮根，非常接地氣，也已經努力非常多年。

另外，陳椒華也說，至於其他縣市目前所接觸的候選人當中，有超過五成以上參選意願的人選，「目前大概屏東縣會比較有機會」。