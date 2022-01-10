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砂石車「超載37.1噸」拒檢蛇行狂飆！惹來4紅斑馬包夾　下場曝光

記者趙蔡州／綜合報導

一輛砂石車10日經過國道3號北向372公里、高雄田寮地磅站時，被發現疑似超載，不料駕駛拒絕配合攔檢，還無視國道警察鳴笛示警，在路上瘋狂蛇行逃竄10餘公里，最後在多輛紅斑馬、其他大車駕駛的包圍下，才終於停車接受檢查。警方表示，駕駛因為超載、違規及不服稽查，將被開罰31萬8500元。

國道警方表示，事件發生在10日上午8時許，一輛砂石車行經國道3號北向372公里處、高雄田寮地磅站路段時，發現該輛砂石車裝載貨物疑似有超載情形，隨即依規定鳴響警報並攔查該車至安全處所查證，不料砂石車石姓駕駛拒絕配合，反而加速躲避追查，逃逸時還不斷在內側、路肩等車道違規行駛，甚至蛇行。

▲▼重罰逾31萬！超載37.1噸又國道飆速　砂石車被同行包抄。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲石男駕駛砂石車超載37.1噸，國道拒檢飆速又蛇行。（圖／翻攝自記者爆料網）

影片中可以看見，石男駕駛砂石車在國道上逃竄，其間不停左右蛇行，試圖找到空隙超越前方的紅斑馬；另一個角度的影片則能看見，有數輛大車正在旁邊協助警方，試圖佔據空間，讓石男沒有切換車道的空間，迫使其停車；另外一支影片則能看見，石男被4輛紅斑馬、大車包圍，眼見無法逃逸後，才終於停車受檢。

國道警方經過10餘公里的追逐後，在國道3號北向362公里處攔停石男，所幸並未造成人員受傷，事後將石男及其砂石車帶回地磅站檢查，發現砂石車超重37.1公噸，先開罰20萬元，結合行駛路肩、內側車道、危險駕駛、不服稽查等7項違規，最終共開出31萬8500元罰單。

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