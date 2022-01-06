政院出重手！從嚴認定酒駕易科罰金標準　提高同車乘客罰鍰

▲酒駕示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

近期交通意外頻傳，引起各界關注外送員、酒駕等交通議題。交通部6日表示，希望逆轉逐年攀升的交通事故死亡人數，並著重於加重酒駕的罰則、從嚴認定易科罰金與假釋標準。

交通部今日向行政院院會報告「道路交通安全精進作為」，提出21項跨部會道路交通安全精進作為，行政院同意支持道路安全預算倍增，並結合9個部會的力量全力投入，逆轉逐年攀升交通事故死亡人數趨勢。

交通部指出，106年30日交通事故死亡人數為2,697人，3年來持續增加，至109年已達2,972人，與先進國家相比我國明顯偏高，更被國外人士點名臺灣為交通高風險國家。改善道路交通安全、保障國人生命已為刻不容緩的工作。

交通部強調，為降低交通事故死亡人數，交通部提出跨部會21項精進作為。從7個構面去推動改善。

一、管考加強：每月公布道安數據及每季公布道安民調滿意度。

二、工程升級：改善路口環境，預計於111年底完成1,322處。

三、監理革新：重大違規加重車輛保費、機車駕訓補助名額倍增至2萬名、外送員安全（包括訂定外送員安全指引、落實規範業者訂定外送危害防止計畫）、大型車整合式主動預警輔助系統等。

四、酒駕零容忍：加重罰則、從嚴認定易科罰金與假釋條件等。

五、修法嚴懲：電動自行車納管、行人優先、落實違規記點、加重無照駕車及惡意逼車罰則。

六、執法提升：推動四季交安專案、增設路口科技執法設備、恢復區間測速。

七、教育扎根：發展國小、國中及高中5階段交通安全教育課程規模及教學示例、增訓路老師。路老師對高齡族群宣講提高自我安全方法、擴大公車進校園。

交通部表示，針對近來備受關注酒駕事故，此次特別加重酒駕罰則，包括酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金及假釋條件依法從嚴審核、經醫療評估合於緩起訴條件者將依法命戒癮治療、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、推動飲酒場所提供酒後代駕機制等，藉以遏阻酒駕發生。

▼交通部交通安全精進作為。（圖／交通部提供，點圖可放大）