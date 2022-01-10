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尾牙延期詢問度變高！禁逐桌敬酒影響發酵中　餐飲業：最怕升三級

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲餐飲業者最怕又升三級，尾牙恐爆退訂潮。（示意圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例持續增加，中央流行疫情指揮中心9日宣布調整防疫相關規定，其中「宴席不得逐桌敬酒敬茶」可能影響最近的尾牙旺季，北部婚宴會館業者表示，今天開始接到企業客戶詢問延期相關事宜或調整桌數電話，不過並沒有出現退訂潮，業者坦言，如果疫情再變嚴重或升到三級警戒，尾牙退訂潮將會出現，而好不容期待到的尾牙旺季恐落空。

這波本土疫情升溫，讓餐飲業者再度感到壓力，雲品國際旗下的婚宴廣場「桃園皇家薇庭」就接到客戶將原本50桌的尾牙訂單，改成500個便當。而「宴席不得逐桌敬酒敬茶」禁令發布後，北部婚宴會館表示，有感覺到影響發酵中，接到許多竹科企業者客戶詢問延期或減少桌數電話，不過多數仍在觀望中，只是如果疫情再變嚴重或升三級警戒，企業可能就會退訂，坦言這波疫情讓今年尾牙旺季充滿了不確定性。

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▲「不得逐桌敬酒」讓餐飲業者接到竹科企業者客戶詢問尾牙延期或減少桌數電話。（示意圖／取自Pxhere）

晶華酒店表示，目前尾牙春酒的接訂狀況比去年好，目前也沒有退訂的狀況，只是詢問度有增加一點，預計總業績會較去年成長25%。但因為本土疫情再起，民眾或公司行號選擇在家或辦公室內聚餐，「晶華美食到你家」的外帶餐盒點用率反而有增加的趨勢。至於除夕圍爐部份，當晚全館餐廳皆客滿，加開的大型與中型宴會廳以及柏麗廳的第二輪餐期也全數客滿，目前都沒有接到消費者延期或取消的通知。

另外，一家台北婚宴廣會館業者也表示，「宴席不得逐桌敬酒敬茶」沒有影響到目前的尾牙訂單，畢竟許多上班族參加尾牙重點在於「抽獎」，沒喝酒沒敬酒也沒關係。只是這波再度的疫情也讓他們有點緊張，畢竟去年苦苦撐過去年，好不容易迎來今年的尾牙旺季及過年商機，希望疫情不要來搗亂，讓他們好好賺到過年這檔業績。
 

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