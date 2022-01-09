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虐殺16月大女嬰掀全國公憤　她獄中1句「家後面還埋3個寶寶」超毛

▲▼ 16個月大女嬰Star Hobson遭母親女友虐死。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 左圖左為史密斯，右為布羅克希爾；右圖為小星。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國2020年發生一起震驚社會的虐殺女嬰案，一名僅16個月大的女嬰長期遭母親女友虐待，最後被致命一擊踢中內臟，導致內出血死亡。調查發現，犯人這一腳「力道重如車禍」，去年被判25年徒刑。她的獄友透露，犯人在獄中告訴她，「我還埋了3個嬰兒」，令她當場毛骨悚然。

根據BBC，28歲女子布羅克希爾（Savannah Brockhill）2020年9月22日的「致命一腳」踢中20歲女友史密斯（Frankie Smith）的女兒小星（Star Hobson），以「一場車禍的力量」損害小星的內臟，導致她內出血而死，但這早就不是布羅克希爾第一次施暴。

16個月大的小星死後，法醫在她身上發現許多傷痕，包括瘀傷、腦部損傷及顱骨、肋骨與脛骨等多處骨折。長達7周的審訊過程中發現，這對情侶對待小星殘忍無情，脾氣暴躁的布羅克希爾經常將憤怒發洩在小星身上，而史密斯對女友過於癡迷，放任她對女兒的暴行。她們親手拍下的一段影片中，飽受折磨的小星全身無力，從一張椅子上摔落地板，可見二人對孩子有多麼冷漠。

布羅克希爾因忽視、虐待及傷害後謀殺小星，去年12月被判25年監禁。史密斯則因縱容布羅克希爾的行為，導致小星的死亡，被判8年徒刑。

《鏡報》8日報導，29歲女子考萬（Amy Louise Cowan）犯下偷竊、以利刃威脅他人，去年4月被判18個月徒刑，本周獲釋。布羅克希爾是她的獄友，在布羅克希爾候審期間，二人經常一起運動。考萬出獄後向媒體形容，布羅克希爾是個冷酷無情的人，「我從來沒看過她哭。」

考萬透露，布羅克希爾至今仍稱小星為「我的女孩」，經常說著「我想念我的女孩，我做的一切都是為了她」，有時說她嫉妒小星，因為小星導致她和史密斯不和，有時卻又說史密斯只關8年太短。考萬新年當天在布羅克希爾牢房附近打掃時，還聽見布羅克希爾說道，還有3個嬰兒被埋在她家後面的土地裡，令考萬不禁害怕。

小星被虐殺的案件在英國掀起公憤，布羅克希爾在獄中也受到囚犯欺凌。考萬提到，其他受刑人會踹她的房門，在她的食物裡吐痰，布羅克希爾因此絕食抗議，最後因安全考量被轉移到隔離牢房。英國司法部則拒絕對考萬的說法發表評論。

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